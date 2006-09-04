مسجد عالي ترين پايگاه اجتماعي براي دستيابي به جامعه اي اسلامي است

حجت الاسلام سيد محمد فخري رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به كاركردهاي اجتماعي در مساجد اظهار داشت: در طول تاريخ اسلام و به ويژه در زماني كه پيامبر(ص) حضور داشتند ايشان علاوه بر اقامه نماز و انجام فرايض ديني، مسائل و مشكلات مردم در سطح شهر را مطرح مي كردند و هميشه سعي بر اين بوده كه اين مشكلات كاملا حل شود به اين دليل كه ايشان اين مسائل را در جامعه اسلامي خيلي حساس مي دانستند و طرح آنها را ضروري به شمار مي آوردند.



رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجان غربي در ادامه افزود: اولا در يك مسجد الزامي است كه امام جماعت با مديريت خوب و عادلانه اي كه دارد از مردم بخواهد كه مسجد را در انجام اين امور ياري كنند و همچنين از آنها بخواهد كه مشكلات خود و نيز مشكلاتي كه در سطح شهر و كشور است را مطرح كنند و نيز رهبر مسجد و مسئولين مسجد بايد از تمامي مسائلي كه در كشور و همچنين در جهان رخ مي دهد آگاهي كامل داشته باشد تا بتواند در جامعه خوب عمل كند.



وي در مورد كاركردهاي اجتماعي مساجد افزود: مسجد نيز مانند نهاد خانواده در تربيت اسلامي افراد بسيار مؤثر است در اين ميان اگر در كشور جايي دچار آسيبي شد و يا اينكه در جايي مردم نياز به كمك داشتند، مسئولين مساجد بايد همواره نيروهايي متخصص را در خود پرورش داده باشند تا آنها را اعزام كنند، كه اين نقش اكنون به عهده كانون بسيج است.



حجت الاسلام سيد محمد فخري، در ادامه تصريح كرد: همان طور كه امام (ره) فرمودند، مسجد سنگر است پس بايد از اين سنگر به نحو شايسته استفاده كرد تا بتوان با استفاده از نيروهايي كه در اين اماكن تربيت مي شوند يك جامعه سالم، تحت لواي اسلام را احساس كرد.

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