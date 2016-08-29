ایران از هرگونه اقدامی در جهت برقراری صلح در منطقه حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیخ اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسلامی نجباء عراق یکشنبه 7 شهریور با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ابتدای این دیدار، با اشاره به اهمیت برقراری ثبات و آرامش در منطقه گفت: دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی در جهت برقراری صلح و ثبات و از بین بردن گروه های تروریستی – تکفیری در منطقه حمایت می کند.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توطئه طراحی شده علیه محور مقاومت در سوریه علی رغم مساعدت های مالی و تسلیحاتی آمریکا و همپیمانان غربی و منطقه ای اش، با گذشت بیش از 4 سال نتوانسته خللی در مقاومت ملت های عراق و سوریه ایجاد کند.

وی در همین راستا گفت: ما معتقدیم که باید عراق یکپارچه باقی بماند و امروز عملاً آمریکا و همپیمانان منطقه ای آنها شکست خورده این بازی خطرناک هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان این دیدار با تجلیل از مقاومت ملت و دولت عراق گفت: وظیفه انقلابی و اسلامی ما حکم می کند تا به برادران و خواهران مسلمان خود در عراق کمک کنیم و به فضل و یاری خداوند پیروزی از آن مردم عراق است.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام شیخ اکرم الکعبی با اشاره به آزادسازی مناطق تحت سیطره داعش در عراق گفت: مناطق اشغالی بسیاری در عراق از دست داعش آزاد شد و اکنون تروریست های داعش در شهر موصل و مناطق محدودی از استان الانبار هستند.

وی ضمن تشریح فعالیت های مقاومت اسلامی نجباء تأکید کرد: مقاومت اسلامی نجباء در کنار رزمندگان حزب الله لبنان در سوریه و عراق حضور دارند.

الکعبی در ادامه بر حمایت های مستقیم قطر از النصره اشاره کرد و گفت: عربستان و آمریکا با در اختیار قرار دادن موشک ها و تسلیحات نظامی مختلف از این گروه های تروریستی حمایت می کنند.

دبیر کل مقاومت اسلامی نجباء عراق در پایان سخنانش از حمایت های رهبری، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مظلوم منطقه قدردانی کرد./