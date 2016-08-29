به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و ویدویی «تایلند» در حالی شب گذشته ۷ شهریور در مرکز فرهنگی و هنری بانکوک برگزار شد که هیات داوران جشنواره، فیلم کوتاه «گورمردها» به کارگردانی علی مردمی را به عنوان بهترین فیلم بخش بین الملل جشنواره انتخاب کردند.

«گورمردها» به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره با فیلم هایی از فرانسه، اندونزی، سوئیس، هلند، کامبوج، ترکیه، انگلیس، بلژیک، فیلیپین، ژاپن، لهستان و ... به رقابت پرداخت و موفق شد اولین جایزه بین المللی اش را کسب کند.

جشنواره فیلم کوتاه و ویدیویی «تایلند» در سال ۱۹۹۷ توسط بنیاد فیلم تایلند تأسیس شده است و فیلم های کوتاه، دانشجویی، انیمیشن، تجربی و فیلم های مستندی را که به نوعی نشان دهنده روح مستقل این گونه فیلم ها از فیلم های تجاری هستند به نمایش می گذارد و علاوه بر آن، برنامه های جنبی مختلفی را بر اساس تم های متعددی برگزار می کند.

بیستمین دوره این جشنواره ۲۰ تا ۲۸ آگوست برابر با ۳۰ مرداد تا ۷ شهریور در مرکز فرهنگی و هنری بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد.