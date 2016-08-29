محمدرضا اشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این دوره تخصصی ویژه برادران بوده و در گروه سنی ۱۰ تا ۱۵ سال برگزار میشود.
وی با اشاره به مدت زمان آموزش، اظهار کرد: شرکتکنندگان این دوره ۲۵۰ ساعت آموزش حضوری را می گذرانند.
اشرفی با بیان اینکه مدت دوره آموزش از اواخر شهریورماه جاری آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد، گفت: دوره تخصصی پرورش استعدادهای قرآنی دارای آزمون ورودی است.
مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط ثبتنام در این دوره، بیان کرد: دارا بودن معدل درسی بالای ۱۸ یکی از شرایط شرکت در آزمون ورودی است.
وی ادامه داد: علاقهمندان میتوانند از تاریخ ۱۰ شهریورماه جاری با مراجعه به پایگاه اینترنتی اداره امور قرآنی خراسان جنوبی به نشانی www.ghuran.com ثبتنام و یا با شماره ۳۲۴۴۱۰۹۳-۰۵۶ تماس بگیرند.
اشرفی اظهار کرد: از بین ثبتنام کنندگان، ۲۵ نفر از استعدادهای قرآنی شناختهشده در سطح استان که واجد شرایط برای گذراندن این دوره و بهرهگیری از آموزشهای تخصصی قرآن کریم هستند، برگزیده خواهند شد.
مسئول دارالقرآن الکریم استان خراسان جنوبی هدف از برگزاری این دوره را شناسایی و انتخاب نوجوانان دارای استعداد قرائت قرآن دانست و افزود: همچنین افزایش توانمندیهای علمی، معرفتی و مهارتهای قرآن آموزان با رویکرد تربیت قرآنی از دیگر اهداف برگزاری این دوره تخصصی است.
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