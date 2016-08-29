مخالفت«کری» و «لاوروف» با استقلال کردها/ترکیه مطمئن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، وزرای خارجه آمریکا و روسیه با تشکیل یک دولت کردی در شمال سوریه مخالفت کردند و به ترکیه در این خصوص اطمینان دادند.

در نشست ۱۲ ساعته ای که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «جان کری» در روز ۲۶ آگوست در ژنو داشتند با این مسئله مخالفت کرده اند.

در این نشست لاوروف خواستار مشارکت کردها در مذاکرات آینده سوریه شد و جان کری هم تصریح کرد که آمریکا از طرح استقلال کردها حمایت نمی کند.

جان کری در پایان دیدار گفت: ما حامی سوریه متحد هستیم و از استقلال کردها حمایت نمی کنیم.

کری همچنین گفت: همه می دانند که ما همکاری ها و تعاملات محدودی با جنگجویان کرد داشته ایم.

وی در ادامه گفت: ترکیه بطور خاص مطمئن باشد که درک شفاف تری درباره مقررات تعامل با کردها داریم.

کری گفت: ما حساسیت دوستان ترک خود را درک می کنیم. آنها هم باید درک کنند که الان شهر منبج آزاد شده است و انتظارات بیشتری وجود دارد تا کارهایی صورت بگیرد و امیدواریم دوستان ما در ترکیه به این انتظارات احترام بگذارند.



وی با اشاره به دیدار اخیر جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از آنکارا و درخواست وی از کردهای سوری برای خروج از جرابلس گفت ما در آینده با ترکیه همکاری های بیشتری خواهیم داشت و به دنبال یک راهکار سیاسی برای بحران سوریه هستیم.

سرگئی لاوروف نیز خواستار مشارکت کامل کردها در روند سیاسی سوریه متحد شده و گفت: کردها باید بخشی از سوریه باقی بمانند و بخشی از راهکار سیاسی مشکلی باشند که عده ای قصد دارند از آنها برای تجزیه سوریه استفاده کنند، امری که واکنش های منطقه ای را به دنبال خواهد داشت.

لاوروف گفت: هیچکس علاقمند به تجزیه سوریه نیست.