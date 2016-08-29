پری ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات کنسرت «زمان ها و داستان ها» بیان کرد: این اجرا یادمانی برای زنده یاد غلامحسین بنان محسوب می شود و فاروق کسمایی به عنوان همخوان با ما همراه خواهد بود.

وی درباره اینکه چرا یادمانی برای بنان درنظر گرفته است، توضیح داد: من همیشه نسبت به زنده یاد غلامحسین بنان احساس متفاوتی داشته ام و و فکر می کنم که در این عرصه بزرگتر از بنان نداریم. او همیشه برای هنرش زندگی می کرد و به دنبال مسائل مادی در موسیقی نبود. استاد بنان همیشه کارش را در مسیر درست پیش برد و هیچ گاه کاری که مورد قبولش نبود، اجرا نکرد.

این هنرمند ادامه داد: آوازهای زنده یاد بنان بی نظیرند و باید بگویم که یکی از یکی زیباتر هستند. من از جوانی عاشق آواز بنان بودم و سال ها هم روی آثارش کار کردم. بنده به تمام آوازها و ریزه کاری آثارش اشراف دارم و همیشه هم احساس می کنم دینی نسبت به او بر گردنم است.

وی با اشاره انگیزه های خود برای اجرای آثار بنان در کنسرت جدیدش گفت: مدت ها بود احساس می کردم باید یک کار خوب به یاد بنان اجرا کنم که نتیجه اش کنسرت «زمان ها و داستان ها» شد. در این کنسرت آثار بسیار زیبایی از او اجرا می کنیم که در عین حال مخاطبان کمتر این آثار را شنیده اند. «گلشن دل»، «از یاد رفته» و «تو بهار منی» که اثر نصرالله زرین پنجه هستند، بخشی از این رپرتوار خواهند بود. «شاخه گل شکسته» هم یکی دیگر از قطعات ما است که متاسفانه نشانی از سازنده و شاعرش پیدا نکردیم. بنده این قطعه را در یکی از کاست های خصوصی استاد بنان که خودش آن را به من داده بود، پیدا کردم اما تلاشم برای پیدا کردن سازنده آن بی ثمر بود.

سرپرست گروه «خنیا» بیان کرد: قطعات «شب جوانی» اثر زنده یاد روح الله خالقی، «توشه عمر» اثر مهدی مفتاح، «عاشق مشو» اثر محمود ذوالفنون، «افسون سخن» اثر نصرالله زرین پنجه، «نغمه نوروزی» و «دختر فال بین» سایر قطعات اجرایی این کنسرت است. البته بیشتر این قطعات مربوط به بیش از ۳۰ سال پیش و قطعاتی هستند که مخاطبان بنان کمتر آنها را شنیده اند و کارهایی است که برای یک دوران کاری مشخص و در عین قدیمی بودن، مدرن هستند در عین حال ما در تنظیم کارها تغییر چندانی ایجاد نکردیم و مخاطب مشابه قطعه اصلی را خواهد شنید.

این هنرمند در پایان تاکید کرد: این برنامه برای من خیلی مهم و قطعاتش برایم بسیار دوست داشتنی است. معتقدم این یکی از متفاوت ترین اجراهای من خواهد بود و در عین حال مطمئنم که اجرای خیلی خوبی خواهد شد.

جلال امیر پورسعید نوازنده تار و تنظیم کننده، بردیا صدر نوری پیانو، مرضیه رحیم زاده سنتور، فاروق کسمایی خواننده، سهیل مخبری کمانچه، بامداد ملکی تمبک، پوریا جوانمیری، بهرنگ آزاده، روزبه بهاری، روزبه پارسا، علی مجیر شیبانی، کوروش کشاورز، نسترن علی وردی ارکستر زهی گروه نوازندگان این کنسرت هستند.

گروه موسیقی «خنیا» به سرپرستی پری ملکی روزهای نهم و دهم شهریورماه امسال در تازه ترین کنسرت خود با عنوان «زمان ها و داستان ها» شب غلامحسین بنان را در تالار وحدت برگزار می‌کند.