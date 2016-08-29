آقای لاریجانی! با قراردادهای جدید نفتی مانند برجام رفتار نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۵۸ تشکل دانشجویی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی از وی خواستند تا همانند تصویب ۲۰ دقیقهای برجام در مجلس، با موضوع قراردادهای جدید نفتی برخورد نکند.
متن کامل این نامه بهشرح زیر است:
«باسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی؛ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم؛
با نظر به جایگاه شما در عالیترین مقام قوه مقننه بهعنوان نمود مردمسالاری نظام اسلامی و با نگاه به نحوه مدیریت جلسات مجلس شورای اسلامی، نگرانیهایی ایجاد شده است که لزوم تأمل در خط مشیتان را میرساند.
متأسفانه با بررسی تجربه عملکرد شما در بررسی برجام و همچنین بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، سؤالاتی جدی در مورد اندیشه و مشی فکری شما ایجاد میشود که نیاز به تفکر و پاسخگویی جدی دارد. وقتی این خط فکری را در مسئله برجام پی میگیریم، تأکید جنابعالی بر عدم لزوم بررسی آن توسط نمایندگان ملت و کفایت پیگیری در شورای عالی امنیت ملی و پس از آن عدم لحاظ کردن نتایج چندین و چند جلسه بررسی دقیق و کارشناسی برجام در کمیسیون ویژه، در جلسه صحن عمومی مجلس و نهایتاً تصویب ۲۰دقیقهای آن، یعنی در حداقل زمان قانونی ممکن برای بررسی طرحهای معمولی، تداعیکننده برخورد تسامحی و تسریعبخش شما در این طرح کلان ملی است که متأسفانه به نظر میرسد علیرغم وجهه تأثیرگذار و قابل قبولی که در جامعه دارید، برخوردتان با طرحهای کلان اقتصادی ــ سیاسی که ارتباط مستقیم با منافع ملی دارد و هر خلل و فرجی در آن خطر وابستگی کشور به بیگانگان را بهدنبال دارد، همراه با تساهل و تسامح بسیار و در برخی موارد برخوردی مشتاقانه است، در صورتی که توقع آن است که شما بهعنوان صدای رسای ملت و مهمتر از آن با توجه به سوگندی که یاد کردهاید، استقلال کشور و حراست از نفوذ بیگانه را سرلوحه تصمیمگیریهای خود قرار دهید. آیا این نمایانگر آن نیست که جنابعالی پیشرفت کشور را، که باید از درون بجوشد با نیمنگاهی به بیرون میبینید؟ آیا این رفتارها نشانگر آن نیست که شما در حال همراهی کردن با دولتی هستید که داعیه توسعه اقتصادی با شیوه نهچندان مطمئن غربی دارد؟ این که در مواقع لازم از دادن شعارهای استکبارستیزانه دریغ نمیورزید، اما بههنگام پیاده کردن آن در روابط اقتصادی ــ سیاسی با ادلهای مانند آرامش کشور، عقلگرایی و واقعیات جامعه با طرحها و تفکرات دولت همراهی میکنید، به چه معناست؟ بهنظر شما خطری که رهبر معظم انقلاب تحت عنوان تغییر سیرت در عین ثابت بودن صورت از آن یاد کردهاند، کجا معنا پیدا میکند؟ بنابراین سؤال اینجاست که نسبت شما بهعنوان رئیس فراکسیون ولایت و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با یک دولت تکنوکرات چیست؟ آیا عقلانیتی که در عمل آن را پیگیری میکنید با شعارهایی که سرمیدهید، همخوانی دارد؟
نکته اساسی دومی که با پیگیری خطمشی جنابعالی در بررسی طرحهای مختلف به چشم میخورد، نحوه نگرش شما به مردم است. همانطور که از بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری برمیآید، اساساً هدف انقلاب ارتقای فهم مردم است و حرکت و پیش رفتن انقلاب چیزی جز رشد فهم مردم نیست. این که بنیانگذار کبیر انقلاب میفرمایند مجلس در رأس امور است، به این معناست که در نظام اسلامی، مردم باید اساس تمام کارها قرار گیرند و اراده آنها رأس تمام کارها باشد.
بنابراین بدون تلاش برای رشد و ارتقای فهم و تجربههای این ملت از طریق تبیین مسائل برای مردم، انقلاب اسلامی پیشرفتی نمیکند و اساساً پیشرفت انقلاب در صورتی حاصل میشود که اراده مردم در تمام تصمیمگیریهای خُرد و کلان جامعه مشارکت حداکثری داشته باشد. همانطور که رهبر انقلاب در زمینه تبیین مسائل برای مردم میفرمایند: «تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمیافتد، جسمها به کار نمیافتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسلامی و تفکرات غیراسلامی است». در تجربه برجام علیرغم تأکیدات فراوان رهبری مبنی بر اینکه برجام برای مردم ما یک تجربه تاریخی است که باید باعث رشد فهم و تجربه مردم شود، آنجایی که تصمیمگیریها با اراده شما گره خورد، گویا مسئله اصلی که همان رشد مردم است، آنطور که شایسته بود لحاظ نشد و این خطر تکرار تجربههای تاریخی در مسائل مشابه را افزون میکند. همچنین در مسئله الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)، تأکید شما در عدم لزوم طرح این مسئله در مجلس و پس از ورود آن به مجلس، سعی در برگزاری جلسات غیرعلنی که با شرایط امنیتی خاص تشکیل میشود، این بیم را شدت میبخشد که شما اعتماد لازم به فهم نمایندگان ملت را نداشته و لزومی در انتشار و تبیین مطالب مطرح شده در مجلس برای عموم مردم نمیدانید، در حالی که رهبر معظم انقلاب درباره شاخصههای انقلابیگری میفرمایند: «جمهوری اسلامی یعنی این؛ مردم محورند، مقاصد برای مردم است، هدفها متعلّق به مردم است، منافع مال و مِلک مردم است، اختیار در دست مردم است».
آیا تا به حال با توجه به عملکرد یکدههای خود، رویکرد مناسب در افزایش فهم مردم را داشتهاید؟ و آیا برگزاری جلسات غیرعلنی مکرر را نمیتوان بهمعنای نادیده گرفتن اهمیت افزایش فهم مردم در زمینه مسائل مختلف دانست؟ آیا عبور سریع و همراه با تسامح از طرحهای مختلف بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و نمایندگان مردم به این معنا نیست که شما اهتمام لازم را در ایجاد مشارکت حداکثری رأی مردم در مسائل مختلف ندارید؟ بهنظرتان، کاهش صد هزار عددی رأی شما در انتخابات هفت اسفند، در اعتراض به برخوردهای گاه دوگانه و نادیده گرفتن رشد مردم در مسائل و عدم اهتمام به مشارکت حداکثری اراده آنها در مسائل نبوده است؟ بنابراین آیا لازم نمیبینید به تصحیح نگاهی که تاکنون به شأن ملت داشتهاید، بپردازید؟
در پایان خواستار توجه بیشتر جنابعالی نسبت به وظایف اصلی مجلس یعنی بررسی موشکافانه و تبیین مسائل کلان ملی و تنظیم روابط خارجی براساس مصالح کشور و ملت هستیم تا در خلال آن هدف بلند انقلاب اسلامی یعنی افزایش فهم تاریخی ملت در برهههای سرنوشتساز رخ بدهد.
والسلامعلیکم و رحمةالله و برکاته»
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