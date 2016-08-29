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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

با سخنرانی موسی نجفی؛

نشست ماهیت تمدن برتر برگزار می شود

نشست ماهیت تمدن برتر برگزار می شود

نشست ماهیت تمدن برتر با سخنرانی موسی نجفی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهیت تمدن برتر با سخنرانی موسی نجفی برگزار می شود.

این نشست چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.

کد مطلب 3755404

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    نظرات

    • کریمان ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
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      پاسخ
      متاسفانه ایشان تنها حرفهای آقای دکتر داوری اردکانی و شهید مطهری را حفظ کرده و تکرار می کند. به ویژه خواسته یا ناخواسته متاثر از نگاه فردیدی به مقوله تمدن غربی است. اندیشمندان باید بسیار فراتر از تکرار بی پایان نقل قولهای یا حرفی جدید بزنند و یا اصلاً چیزی نگویند.

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