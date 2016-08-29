نشست ماهیت تمدن برتر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهیت تمدن برتر با سخنرانی موسی نجفی برگزار می شود.
این نشست چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.
نشست ماهیت تمدن برتر با سخنرانی موسی نجفی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهیت تمدن برتر با سخنرانی موسی نجفی برگزار می شود.
این نشست چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود.
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