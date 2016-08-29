به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بخش خبری ساعت ۱۴، خبر از اصلاح نظام پرداخت بازنشستگان داد و گفت: کسانی که پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند، فیش حقوقی‌شان نسبت به کسانی که بعد از اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند، متفاوت است.

وی افزود: گام نخست رفع این تبعیض را در لایحه بودجه ۹۶ پیش‌بینی کردیم و بقیه آن نیز طی سال‌های برنامه انجام می‌گیرد، به طوری که این تبعیض برطرف شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص فیش‌های نجومی گفت: به دفعات نظرات دولت را در خصوص تقبیح این حقوق‌های ناعادلانه اعلام و از مردم بزرگوار و رهبر معظم انقلاب عذرخواهی کرده‌ام.

وی افزود: این امر بررسی شد و مدیرانی که پرداخت‌ها و دریافت‌های غیرعادلانه داشتند، شناسایی و تا الان ۱۳ نفر عزل شدند. دولت به رغم اینکه مدیران خود را سرمایه اجتماعی می‌داند، اما در این خصوص هیچ تفاوتی برای هیچ فردی قائل نیست. همه کسانی که از این پرداخت‌های غیرعادلانه استفاده کرده‌اند، با آنها برخورد شد.

نوبخت با بیان اینکه بیش از ۲ میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شد، گفت: با مصوبه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد داشتیم و همه مستثنیات این قانون را مشمول مصوبه شورا کردیم به طوری که حداکثر دریافتی آنها مشخص شد، اطمینان داریم که از این پس چنین حادثه‌ای را شاهد نخواهیم بود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت همچنان معتقد است هیچ فردی از مدیران هر چند با سوابق خوب سیاسی و اجرایی، اگر از این دریافت‌های ناعادلانه داشته است حتما باید با او برخورد شود و هیچ کسی مستثنی نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: دولت از همین ماه پرداخت مطالبات خود را به بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان و پیمانکاران آغاز خواهد کرد و در مدت کوتاهی هیچ مطالبه‌ای از سوی هیچ فردی نسبت به دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باقی نخواهد ماند.