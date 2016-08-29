سرمایه گذاری ۱۰۷۷ میلیارد ریالی دولت در بخش گازرسانی استان قزوین

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت شرکت گاز استان قزوین نسبت به افتتاح ۷۰ پروژه گازرسانی و آغاز عملیات اجرایی ۸۰ پروژه دیگر اقدام کرد که مجموع ریالی این پروژه ها حدود ۱۰۷۷ میلیارد ریال است.

وی در تشریح این اقدامات اعلام کرد: گازرسانی به ۲۳ روستای استان، گازرسانی به بزرگترین شهرک صنعتی استان در خرمدشت، آغاز بهره برداری خط انتقال گاز از خرمدشت به آبگرم، گازرسانی به ۴۲ واحد صنعتی، افتتاح گازرسانی به دو شهرک صنعتی آبیک و حکیمیه و افتتاح ساختمان اداره گاز شریفیه از جمله پروژه های قابل افتتاح شرکت گاز استان قزوین در هفته دولت بوده است که بالغ بر ۵۳۵ میلیارد ریال اجرایی شدن آنها هزینه داشته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین درخصوص پروژه هایی که گلنک آغاز عملیات اجرایی آنها در هفته دولت زده شد گفت: عملیات اجرایی گازرسانی به شهر سیردان و همچنین ۷۶ روستای استان که شامل ۴۱ روستا در منطقه الموت، ۲۹ روستای آوج، ۶ روستا در منطقه طارم و چند پروژه دیگر است در این هفته آغاز شد که مبلغی معادل ۵۴۲ میلیارد ریال برای انجام آنها پیش بینی شده است.

بوشهری در پایان با اشاره به این مطلب که شرکت گاز استان با جدیت پروژه های گازرسانی به روستاها را پیگیری می کند اظهار داشت: همه توانمان را برای تسریع در تکمیل شدن پروژه ها به کار بسته ایم و امیدواریم همچون روستاهای هرائین و داخرجین در منطقه آوج که علی رغم پیش بینی زمانی دو ساله برای گازدار شدن آنها، در دوره زمانی ۶ ماهه گازدار شدند سایر پروژه های گازرسانی روستایی را نیز در حداقل زمان ممکن به اتمام برسانیم.