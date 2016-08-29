دامپزشکی مجوز نظارت بر موادغذایی رستوران و هتل ها را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشتکار ظهر دوشنبه در نشست هماندیشی فعالان بخش خصوصی و دولتی چرخه توزیع گوشت سفید استان اصفهان با اشاره به اینکه پیشگیری اساس کار ما در دامپزشکی است، اظهار داشت: همه تلاش ما این است که با تولید دام سالم فرآوردههای سالمی را به دست مردم برسانیم.
وی تولید غذای سالم را یکی از مولفههای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز داشت: سعی ما بر این بوده تا داروهای گیاهی را برای دام و طیور استفاده و تولید کنیم و تاکنون نیز این طرح در تعدادی از مراکز پرورش طیور استان اصفهان اجرایی شده است.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت حمل و نقل در دامپزشکی افزود: از این رو نظارتهای لازم برای استفاده از خودروهای استاندارد حمل و نقل فرآوردههای دام و طیور را در دستور کار قرار دادهایم.
وی با تاکید بر اینکه همه فرآوردههای خام دامی باید دارای برچسب و تاریخ انقضا باشد، اضافه کرد: همه فرآوردههای کشتارگاهها باید در سردخانه نگهداری شود که در این زمینه اقدامات نظارتی با جدیت در استان اصفهان پیگیری میشود.
کشتکار در ادامه با اشاره به اینکه در استان اصفهان نشانه گذاری تخممرغ نیز انجام میشود، اضافه کرد: باید توجه داشت که از این پس نیز اداره دامپزشکی اجازه نظارت بر روی سلامت گوشت استفاده شده در هتلها و رستورانها را دریافت کرده است.
کمبود نیرو برای نظارت بر مواد غذایی هتل و رستورانها
اما ولیالله اسماعیلی، رئیس انجمن دام، طیور و آبزیان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به کاهش سن ابتلا به سرطان در کشور و به ویژه استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس آمار بیماریهای سرطان به زیر ۱۶ سال رسیده و این در حالی است که در زمانهای قبل از دهه ۵۰ چنین آماری وجود نداشته و از این رو نمیتوان تاثیرات زیست محیطی را نادیده بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توجه به بهداشت محیط نیز امری ضروری است، افزود: در این راستا طی سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی را به ویژه در سطح استان اصفهان شاهد بودهایم.
رئیس انجمن دام، طیور و آبزیان اصفهان همچنین در ادامه با انتقاد از روند مواد غذایی با کیفیت پایین در برخی از رستوانای شهر اصفهان اظهار داشت: در اصفهان رستورانهای شیک و گرانی هستند که از مواد غذایی با پایینترین سطح کیفیت استفاده میکنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از سه سال گذشته تاکنون دامپزشکی اجازه ورود و نظارت بر مواد غذایی رستورانها را کسب کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر این نهاد نیروی لازم برای نظارت بر مواد غذایی رستورانها را ندارد.
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