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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

استاندار گیلان:

گیلان در مسیر توسعه گام بر می‌دارد

گیلان در مسیر توسعه گام بر می‌دارد

آستارا - استاندار گیلان با انتقاد از نادیده گرفتن عملکرد مثبت دولت گفت: استان گیلان همانند همه کشور در مسیر توسعه گام بر می دارد و دولت اهتمام ویژه‌ای به این استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی اولویت مهم دولت است و دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان حمایت می کند.

وی با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری و جذب بخش خصوصی در حوزه های مختلف با حمایت دولت در استان گیلان به دلیل امنیت ممتاز سرمایه گذاری و فضای مناسب کسب و کار رونق یافته است افزود: دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار مصمم است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه رکن اساسی دولت، خدمت صادقانه  و بی منت به مردم است خاطر نشان کرد: توسعه و پیشرفت کشور هدف اساسی مردم و مسئولان است.

وی اهمیت فرهنگ و شاخصه های مهم فرهنگی در جامعه را یادآور شد و اظهار کرد: اصول اقتصاد و سیاست دولت در کنار فرهنگ شکل می گیرد.

نجفی حفظ اصول فرهنگی و ارزش های نظام را ضروری دانست و گفت: دولت در کنار فعالیت های اقتصادی و توسعه ای از فعالیت های فرهنگی حمایت  ویژه می کند.

استاندار گیلان با انتقاد از زیر سوال بردن، نقد غیر منصفانه و کم اهمیت شمردن فعالیت های دولت، دستاوردهای دولت یازدهم را یادآور شد و گفت: دولت یازدهم در عرصه سیاسی و اقتصادی و همچنین  تحقق اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرد.

وی با تاکید بر رشد عمران و آبادانی شهرستان بندر آستارا  به عنوان پیشانی بلند و ماندگار استان گیلان تصریح کرد: آستارا سکان ارتباط گیلان با کشور های همسایه ایران اسلامی است و باید ظرفیت پاسخ‌گویی به خواسته های ملی را داشته باشد.

نجفی توجه به ظرفیت های گردشگری، اقتصادی و تجاری آستارا را در رشد و توسعه هر چه بیشتر این شهرستان مرزنشین تاثیرگذار دانست و افزود: استفاده از این ظرفیت ها برای جلب سرمایه گذاران در رشد و توسعه بیشتر شهرستان موثر است.

استاندار گیلان تصریح کرد: شهرستان آستارا به دلیل قرار گرفتن در مجاورت جمهوری آذربایجان از نقاط اصلی و کلیدی مرزهای کشور به لحاظ سیاسی و تجاری محسوب می شود.

وی توسعه بندر تجاری آستارا را گامی اساسی در تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و تعالی اقتصاد ملی دانست و گفت: امروز در فضای جدید بعد از برجام با رهبری آگاهانه مقام عظمای ولایت، کشور در مسیر توسعه قرار گرفته است.  

کد مطلب 3755902

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