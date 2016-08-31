به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه جان هاپکینز چاقی بسیار زیاد تنها عامل ریسک نارسایی قلبی است، اما در مورد سایر انواع بیماری های قلبی اینگونه نیست.

در این مطالعه که شامل بیش از ۱۳ هزار نفر بود مشخص شد افراد بسیار چاق دو برابر افراد دارای شاخص توده بدنی سالم در معرض ابتلا به نارسایی قلبی قرار دارند.

یافته ها بیانگر این مطلب است که حتی اگر فرد دارای سطح قند خون، کلسترول و فشار خون عادی و نرمال باشد اما بی نهایت چاق باشد، همچنان در معرض ریسک ابتلا به نارسایی قلبی قرار دارد.

چیادی دامیل، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «چاقی در مطالعه ما به عنوان یکی از چالش برانگیزترین فاکتورهای پرخطر نارسایی قلبی متجلی شده است.»

اگرچه کاملا مشخص نیست که چرا چاقی به تنهایی و مستقل از فاکتورهای پرخطر با نارسایی قلبی مرتبط است نه سکته یا بیماری قلبی عروق کرونر، اما محققان عنوان می کنند شواهد نشان می دهد که وزن اضافی بدن، نیاز متابولیکی بیشتری به قلب وارد می کند و همچنین سلول های چربی شکم مولکول های سمی در سلول های قلب آزاد می کنند.

در این تحقیق، دامیل و همکارانش گزارشات پزشکی ۱۳,۷۳۰ فرد را به مدت حدود ۲۳ سال پیگیری کردند تا ارتباط بین شاخص توده بدنی و نارسایی قلبی، بیماری قلبی کرونر یا سکته را ارزیابی نمایند.

بعد از پیگیری شرکت کننده نهایی در سال ۲۰۱۲، ۲۲۳۵ مورد نارسایی قلبی، ۱۶۵۳ مورد بیماری قلبی عروق کرونر و ۹۸۶ مورد سکته گزارش شده بود.

در پایان محققان دریافتند به ازای هر ۵ واحد افزایش در شاخص توده بدنی، ۳۰ درصد احتمال ابتلا به نارسایی قلبی افزایش می یابد، اما در عین حال چاقی ارتباطی با افزایش ریسک سکته یا بیماری عروق کرونر نداشت.