به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اشاره به تنوع تعاونی‌های تولیدی، مصرف، اعتبار و خدماتی اظهارداشت: بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی گوناگون در حوزه‌های مختلف در کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در مدت فعالیت دولت یازدهم، ۱۶ هزار تعاونی به تعداد تعاونی‌های کشور افزوده شده است و حتی توانستیم تعاونی‌های نیمه فعال به ویژه در بخش مسکن را احیا کنیم.

ربیعی با اشاره به سرمایه‌های کوچک در دست مردم گفت: این سرمایه‌ها واقعیتی است که به شکل‌های مختلف نزد مردم قرار دارد ضمن اینکه برنامه ریزی برای اجرای طرح‌ها در قالب تعاونی‌های سهامی عام که مشارکت مردم را به همراه داشته باشد انجام شده است.

وی ادامه داد: طرح‌ها می‌آیند، ثبت نام می‌شوند و پس از بررسی دقیق و شفاف سازی اطلاعات دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرند همچنین مردم می‌توانند با سرمایه‌های خُرد خود در اجرای این طرح‌ها مشارکت کنند و در فضای مجازی تعاونی‌ها توسعه یابند.

وی خاطرنشان کرد: در مدت سه سال آینده بخش تعاون می‌تواند ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند.

وزیر تعاون یادآور شد: در قالب تعاونی، طرح اشتغال فراگیر ضد فقر را دنبال می‌کنیم.

وی، سهم اشتغال‌زایی بخش تعاون در کشور را هفت درصد اعلام کرد و گفت: ما به سمت افزایش اشتغال در این بخش گام بر می‌داریم.

ربیعی درباره افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز گفت: افزایش سرمایه اندکی در بانک توسعه تعاون انجام شده است اما به دنبال آن هستیم میزان افزایش سرمایه بیشتر شود.

وی خاطرنشان ساخت: اگر بتوانیم از یارانه تسهیلات نیز استفاده کنیم در این جهت حرکت خواهیم کرد اما بانک توسعه تعاون در شرایط کنونی ۷۰ درصد منابع خود را در اختیار بخش تعاون قرار می‌دهد.

وزیر کار افزود: صندوق ضمانت توسعه تعاونی‌ها نسبت به سایر صندوق‌ها شرایط بسیار بهتری برای حمایت از تعاونی‌ها دارد.

ربیعی با بیان آنکه فارغ التحصیلان دانشگاهی دیگر نباید فقط به دنبال استخدام باشند، تصریح کرد: شغل مساوی با استخدام نیست.

وی به سفر خود به تبریز اشاره کرد و گفت: در این سفر مشاهده کردم تعدادی از دانش آموخته‌ها در یک روستای کوچک با راه اندازی کارگاه شکلات سازی به تولید و صادرت شکلات به نخجوان می‌پردازند. همچنین عده‌ای دیگر از دانش آموختگان، با ساختن خازن‌هایی برای استفاده در منازل، تولیدات خود را به کشورهای همسایه صادر می‌کردند.

وزیر تعاون تاکید کرد: دانش آموختگان ما باید به تدریج به این رویکرد نزدیک شوند که شغل مساوی با استخدام نیست و تعاونی‌ها بهترین صندوق شکوفایی نوآوری هستند که در کنار یکدیگر می‌توانیم هم افزایی ایجاد کنیم.