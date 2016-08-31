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۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

رئیس کمیسوین تخصصی بازرگانی مازندران:

پلمپ سلیقه ای واحدهای سورتینگ در مازندران قابل قبول نیست

پلمپ سلیقه ای واحدهای سورتینگ در مازندران قابل قبول نیست

ساری - رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی مازندران، پلمپ سلیقه ای واحدهای سورتینگ را در برخی از مناطق استان غیرقابل قبول دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر چهارشنبه در کمسیون تخصصی بازرگانی، امور گمرکی و حمل‌ونقل مازندران که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات باغداران و سورتینگ داران استان، گفت: زمان چینش مرکبات استان در یک بازه ۴۵ تا ۶۰ روزه است که این زمان برای ۲ تا ۳ میلیون تن مرکبات کافی نیست ازاین‌رو با عملیات سبز زدایی می‌توان این بازه زمانی را تا ۹۰ روز افزایش داد.

وی در انتقاد از برخورد سلیقه‌ای دولت با سورتینگ‌دارن استان، اظهار کرد: در برخی از شهرستان‌های مازندران فرمانداری‌ها به بهانه مصرف رنگ‌های سرطان‌زا و شکلی کاملاً سلیقه‌ای سورتینگ‌ها را پلمپ کرده‌اند که این کار موردقبول نیست.

رئیس کمسیون بازرگانی اتاق بازگانی استان با تأکید بر آزاد بودن بخش خصوصی در قالب ضوابط استاندار به‌منظور تولید، تصریح کرد: در اقتصاد آزاد بخش خصوصی مختار است از هر روش که به مردم آسیبی وارد نکند جهت بهره‌مندی از سود استفاده کند اما باید دید استفاده و یا نحوه صحیح افزودن رنگ به مرکبات به مردم آسیب خواهد رساند یا خیر.

جعفری بابیان اینکه باید با تشکیل کمیت‌هایی مسائل مربوط به سبز زدایی، رنگ افزایی و واکس مرکبات بررسی شود، خاطرنشان کرد: کمیته مذکور باید در اولین فرصت مشکلات مربوطه را بررسی و در جهت حل آن به نتیجه برسد تا بازار مرکبات مازندران در سال ۹۵ شاهد معضلات گذشته خود نباشد.

کد مطلب 3757852

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