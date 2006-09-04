عبور جريانات ناپايدار و كاهش دماي هوا در روزهاي پاياني هفته

به گزارش خبرگزاري مهر، با گذر جريانات ناپايدار تراز مياني جو طي روز آينده در بخش هاي از جنوب شرق، جنوب و دامنه هاي زاگرس در ساعات بعدازظهر افزايش ابر، رگبارهاي پراكنده، رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين در شمال غرب كشور در روزهاي سه شنبه تا پنج شنبه با گذر يك موج تراز مياني جو انتظار مي رود رشد ابر، وزش باد و رگبارهاي پراكنده رخ دهد . اين وضعيت در بخش هايي از غرب و دامنه هاي البرز نيز مشاهده خواهد شد. همچنين با نفوذ سامانه مذكور از دماي هوا نيز به طور محسوسي كاسته مي شود.

بنابر پيش بيني سازمان هواشناسي كشور از اواخر روز چهارشنبه با نفوذ جريانات مرطوب شمالي روي كرانه هاي جنوبي درياي خزر و استان اردبيل احتمال بارندگي وجود داشته و دماي اين مناطق به ميزان 10-5 درجه سلسيوس كاهش پيدا خواهد كرد.