FATFبه شورای پول و اعتبار رسید

یک عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AFTF) خبرداد و گفت: قرار است در جلسه فردای شورا، این موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفته و اگر لازم باشد بیانیه‌ای در این رابطه صادر شود.

وی افزود: همچنین دستور کارهای جلسه گذشته شورای پول و اعتبار هم که برگزار نشد، در دستور بررسی شورا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار قرار بود نحوه افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص غیر ایرانی و اصلاح آئین‌نامه صرافی‌ها بحث و تصمیم‌گیری صورت گیرد. در این میان قرار است که در خصوص FATF نیز موضوع مورد بررسی اعضای شورا قرار گیرد.

گفتنی است طی روزهای گذشته انتقادات زیادی به عضویت ایران در این اتحادیه بین‌المللی مطرح شده است. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرده‌اند که عضویت در این اتحادیه با رعایت منافع ملی صورت خواهد گرفت.

همچنین امروز در فضای مجازی این خبر هم منتشر شد که قرار است برخی از اعضای کابینه، در خصوص این اتحادیه و چگونگی و شرایط عضویت ایران، بیانیه‌ای را صادر کنند.

یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری خبرداد و گفت: قرار است که وزیر اقتصاد امشب در خصوص جوانب الحاق ایران به اتحادیه بین‌المللی FATF توضیحاتی را ارایه کند اما خبرنگار ما مطلع شد که حضور طیب نیا در تلویزیون به روز دیگری موکول شده است.