افزایش شمار عفونت های قلبی ناشی از تزریق مواد مخدر در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه جدید محققان تافتس بوستون، عفونت های جدی قلبی ناشی از تزریق مواد مخدر به خصوص در سفیدپوستان آمریکایی در حال افزایش است.

براساس تحلیل داده های سلامت، محققان دریافتند افزایش نسبت مصرف کنندگان مواد تزریقی که به خاطر عفونت قلبی در بیمارستان بستری شده و کمتر از ۳۴ سال سن داشته اند در سطح کشور آمریکا اپیدمی شده است.

آلیس وورسل، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این عفونت ها خطرناک بوده و غالبا نیاز به جراحی دارند. معمولا افراد معتاد تزریقی مبتلا به این عفونت ها می شوند.»

به گفته وورسل، معمولا درمان عفونت کُشنده قلبی چندین هفته با مصرف آنتی بیوتیک های وریدی به طول می انجامد و گاهی اوقات برای ترمیم یا تعویض دریچه های آسیب دیده قلب به عمل جراحی نیاز است.

در این مطالعه محققان از پایگاه داده های قابل دسترس استفاده کردند و دریافتند بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، درصد جمعیت بیماران بستری شده در بیمارستان به خاطر عفونت قلب که ناشی از تزریق ماده مخدر بوده است، از ۷ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین محققان دریافتند سن جمعیت مصرف کننده مواد مخدر تزریقی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تغییر قابل توجهی یافته است به طوریکه در بین افراد معتاد تزریقی در رده سنی ۱۵ تا ۳۴ سال در طول این مدت از ۲۷ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است.