جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبانی که دوره دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی را طبق مقررات (کلیه واحد ها و پایان نامه) را به پایان رسانده اند واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ۵۰۰ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که در نهایت ۴۵۲ نفر در آزمون کتبی شرکت کردند.

نتایج آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

آزمون شفاهی در روزهای ۱۶ تا ۱۸ شهریور برگزار می شود و نتیجه نهایی آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی ۱۸ شهریورماه اعلام می شود.

آزمون دانشنامه-گواهینامه تخصصی دندانپزشکی در رشته های اندودانتیکس، ارتودانتیکس، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، دندانپزشکی کودکان و چند رشته تخصصی دیگر برگزار شد.