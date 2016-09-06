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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۸

مدیرجامعه القرآن الکریم استان اصفهان:

۱۱۰ شعبه جامعه القرآن در استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود

۱۱۰ شعبه جامعه القرآن در استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود

اصفهان - مدیرجامعه القرآن الکریم استان اصفهان با اشاره به اینکه توسعه مراکز جامعه القرآن در دستور کار است، گفت: طی ۱۰ سال آینده ۱۱۰ شعبه جامعه‌القرآن در استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عبدالهی شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از ۱۱۰ حافظ و قرآن پژوه جامعه القرآن عسکریه اصفهان با اشاره به فعالیت ۱۵ ساله جامعه القرآن در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان ۹۰ شعبه جامعه القرآن فعالیت دارد که ۴۰ مورد از این شعب در شهرستان اصفهان فعالیت دارد و ۲۰ مرکز ویژه خردسالان، ۱۵ مرکز ویژه خواهران و پنج مرکز نیز ویژه برادران است.

وی با اشاره به اینکه توسعه مراکز جامعه القرآن در دستور کار است، تصریح کرد: در ۱۰ سال آینده ۱۱۰ شعبه جامعه‌القرآن در استان اصفهان راه‌اندازی می‌شود.

مدیرجامعه القرآن الکریم استان اصفهان اضافه کرد: در ۹۰ شعبه جامعه القرآن کریم اصفهان ۷۰۰ مربی قرآنی مشغول کار و فعالیت هستند که اکثر آن‌ها حافظان قرآن هستند.

وی با اشاره به اینکه در واحد خواهران و برادران این مرکر حفظ یک ساله، دوساله، چهارساله و شش ساله کل قرآن برگزار می‌شود، ابراز داشت: در حفظ یک ساله قرآن ویژه دانش آموزان، دانشجویان و طلاب آن‌ها یک سال ترک تحصیل کرده و به صورت یک شیفت درسی در جامعه القرآن حضور پیدا می‌کنند و در طول یک سال حافظ کل قرآن می‌شوند.

عبدالهی با بیان اینکه هزینه‌های جامعه القرآن کریم از محل شهریه‌ها و کمک خیرین و مردم شهر اصفهان تامین می‌شود، افزود: انتظار داریم خیرین به این مرکز توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند، زیرا اکنون برخی از فضاهای فیزیکی وابسته به جامعه القرآن در شهرستان‌ها به دلیل قدیمی بودن در معرض تخریب است.

کد مطلب 3762294

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