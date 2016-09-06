صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری با مشارکت سازمان صنفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت، گفت: صلاحیت حرفه ای، الزامی برای ارایه خدمات استاندارد در مشاغلی است که به عنوان حرفه محسوب شده و پیرامون آن امکان آموزش تخصصی و ایجاد کسب و کار وجود خواهد داشت و حرفه پرستاری با توجه به نقش، اهمیت و جایگاه آن در نظام بهداشتی و درمانی دنیا، از این قاعده مستثنی نیست .

وی افزود: برای رسیدن به این مهم که یقینا در هر جامعه ای یکی از معیارهای رفاه و اقتدار شغلی صاحبان آن حرفه محسوب می شوند، تلاش های زیادی در سالیان گذشته از سوی سازمان نظام پرستاری و در یک سال اخیر از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت با همکاری بورد پرستاری و دانشکده های پرستاری به عمل آمد که منجر به ابلاغ آیین نامه پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران در مرداد ۹۵ از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، ادامه داد: در این راستا ابراز نگرانی و یا خرسندی اساتید و گروه های مختلف جامعه پرستاری در چند هفته اخیر تفاسیر گوناگون و ابهاماتی را در بین پرستاران بالین موجب شده که به نظر می رسد با درایت و تدبیر صاحب نظران این مشکل قابل حل باشد.

زاهد صفت گفت: نکته ای که باید بیشتر به آن توجه کنیم این است که مشارکت تخصصی سازمان نظام پرستاری به شکلی پر رنگ تر به همراه معاونت پرستاری و بورد و دانشکده های پرستاری در تدوین و اجرای آیین نامه می توانست در گام های عملیاتی شدن آن نقش بهینه تری را ایفا نموده و با ایجاد طیف وسیعی از ارتباطات فی مابین بر استقلال و ارتقای هویت حرفه ای بیفزاید.

وی افزود: هر چند اجرای این طرح همانند سایر طرح ها نیازمند نیازسنجی بوده تا با بررسی نقاط قوت و ضعف از فرصت های موجود استفاده بهتری به عمل آید و اینکه ما باید به دنبال توسعه و استقلال حرفه ای همراه با ارتباط مشارکتی قوی پرستاران خود با دریافت نظریات آنان باشیم.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور اظهار داشت: شکی نیست که آیین نامه صلاحیت حرفه ای اگر مطابق با قوانین استاندارد دنیا اجرایی گردد، باعث آموزش مستمر حرفه ای و عزت نفس و ارائه مراقبت های استاندارد و اخلاقی و قانونی توسط پرستاران خواهد شد که متعاقب آن بیماران مطابق با شان و حرمت انسانی در اوج امنیت، خدمت دریافت خواهند نمود و این رویکرد با مشارکت گروه های پرستاری به شکل نظام یافته و منسجم فرصتی را برای جامعه پرستاری مهیا خواهد نمود که بهترین برآیند ممکن در راستای خدمات بهینه به بیماران و ارتقای هویت حرفه ای پرستاران با کسب صلاحیت مستمر تحقق می یابد تا پرستاران با کاربرد علم و دانش خود مسئول تصمیم گیری ها و اعمال خود در حفظ کارآیی شغلی خود باشند.

وی با ابراز خرسندی از ترکیب اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس، گفت: امیدواریم انتظارات قانونی پرستاران کشور و تحقق اجرای قوانین حوزه پرستاری در راستای توجه به امر سلامت و اجرای خدمات درمانی استاندارد و تاکید بر لزوم تثبیت بودجه به وزارت بهداشت برای پرداخت معوقه کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در حال حاضر گریبانگیر اکثر دانشگاه ها است در این دوره محقق گردد.