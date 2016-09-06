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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

شهردار منطقه ۱۴:

افتتاح ۸۰ پروژه در منطقه ۱۴ تهران/چالش اراضی بی‌دفاع شهری

افتتاح ۸۰ پروژه در منطقه ۱۴ تهران/چالش اراضی بی‌دفاع شهری

شهردار منطقه ۱۴ از افتتاح ۸۰ پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در نیمه پایانی شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهود حمیدی شهردار منطقه ۱۴ در صحن شورای شهر تهران با اشاره به بحث امنیت عمومی که جزو چالش‌های اصلی منطقه است، گفت: منطقه ۱۴، ۶ ناحیه دارد اما ما ۵ کلانتری داریم ضمن اینکه با فضاهای بی‌دفاع شهری هم مواجهیم که همین موضوع بحث امنیت عمومی را با چالش روبرو می‌کند.

وی افزود: با ۱۴ ماه پیگیری، موضوع ۱۵ هکتار از اراضی مجاور دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و قرار است ۲۸ واحد دانشگاهی در این اراضی مستقر شوند.

شهردار منطقه ۱۴ گفت: با عملیاتی شدن این موضوع، ۵۰ هزار دانشجو به منطقه اضافه می‌شود که اقدامی مؤثر در زمینه کاهش اراضی بی‌دفاع شهری است.

وی تصریح کرد: ما همچنین مجتمع قضایی محلاتی را در کنار این دانشگاه داریم که پیشرفت فیزیکی خواهد داشت و بخش دیگری از مشکلات ما رفع می‌شود.

حمیدی با اشاره به خط ۶ و ۷ مترو گفت: ما ۲۹ معارض برای این خط داریم و تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان برای تملک مربوط به مترو پرداخت کرده‌ایم.

شهردار منطقه ۱۴‌ اظهار کرد: ۸۰ پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان روز ۲۱ شهریور با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در این منطقه به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 3762315
سیامک صدیقی

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