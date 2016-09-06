به گزارش خبرنگار مهر، فرهود حمیدی شهردار منطقه ۱۴ در صحن شورای شهر تهران با اشاره به بحث امنیت عمومی که جزو چالش‌های اصلی منطقه است، گفت: منطقه ۱۴، ۶ ناحیه دارد اما ما ۵ کلانتری داریم ضمن اینکه با فضاهای بی‌دفاع شهری هم مواجهیم که همین موضوع بحث امنیت عمومی را با چالش روبرو می‌کند.

وی افزود: با ۱۴ ماه پیگیری، موضوع ۱۵ هکتار از اراضی مجاور دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و قرار است ۲۸ واحد دانشگاهی در این اراضی مستقر شوند.

شهردار منطقه ۱۴ گفت: با عملیاتی شدن این موضوع، ۵۰ هزار دانشجو به منطقه اضافه می‌شود که اقدامی مؤثر در زمینه کاهش اراضی بی‌دفاع شهری است.

وی تصریح کرد: ما همچنین مجتمع قضایی محلاتی را در کنار این دانشگاه داریم که پیشرفت فیزیکی خواهد داشت و بخش دیگری از مشکلات ما رفع می‌شود.

حمیدی با اشاره به خط ۶ و ۷ مترو گفت: ما ۲۹ معارض برای این خط داریم و تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان برای تملک مربوط به مترو پرداخت کرده‌ایم.

شهردار منطقه ۱۴‌ اظهار کرد: ۸۰ پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان روز ۲۱ شهریور با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در این منطقه به بهره‌برداری می‌رسد.