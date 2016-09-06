برگزاری نماز عید قربان در مصلاهای زنجان

حکمعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان، افزود: مصلی های استان زنجان رأس ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه همزمان با سراسر کشور میزبان نمازگزاران عید سعید قربان خواهند بود.
وی اظهار داشت: نماز عید سعید قربان در ۱۴ شهر و شهرستان در استان زنجان که ائمه جمعه در آنها وجود دارد در مصلی نماز عید قربان برگزار میشود.
رئیس ستاد نماز جمعه استان زنجان گفت: نماز عید سعید قربان در مرکز استان ساعت ۷.۳۰ در مصلی زنجان برگزار میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: در راستای رفاه حال شهروندان هماهنگیهای لازم با سازمان اتوبوسرانی انجامشده و از ساعت ۶:۳۰ صبح سرویس دهی توسط سازمان اتوبوسرانی انجام میشود.
وی افزود: دعای پرفیض عرفه هم ساعت ۱۶ بعد از ظهر در امامزاده سید ابراهیم(ع)، حسینیه اعظم زنجان و مساجد مناطق مختلف استان برگزار میشود.
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