همکاری اپراتورهای بزرگ دنیا با ایران/ حجم ترانزیت ۵ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در آغاز به کار اجلاس بین المللی «ایران کانکت ۲۰۱۶» با اشاره به برنامه های دولت ایران در گسترش زیرساخت ها و امکانات ارتباطی تاکید کرد: استفاده از فناوری های کارآمد و مقرون به صرفه در کنار دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله اهدافی بود که طی ۳ سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، بر این اساس ارتباط‌رسانی به ۲۵ هزار روستا افزایش ۴ برابری تولید محتوای دیجیتال و نیز دسترسی پرسرعت به اطلاعات از اقداماتی بود که در این بازه زمانی انجام شد.

واعظی با اشاره به اهداف ۵ سال آینده ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: افزایش ۵ برابری تولید محتوای داخلی و افزایش قابل ملاحظه فعالیت های پژوهشی در این بخش از جمله برنامه های مدنظر است.

سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد یورویی در بخش ICT

وزیر ارتباطات گفت: در ۵ سال آینده برنامه دولت ایران سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد یورویی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که یک چهارم آن توسط دولت و سه چهارم توسط بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

وی به موقعیت استراتژیک ایران در ارتباطات شرق و غرب اشاره کرد و گفت: ایران با استفاده از امکانات ترانزیتی پیشرفته و تعدد مرزهای آبی و خشکی، می تواند مسیر ترانزیت ارتباطی را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر از شرق به غرب فراهم کند.

فرصت همکاری با همه اپراتورهای بزرگ جهان فراهم شد

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران در مورد تلاش های صورت گرفته برای برگزاری اجلاس بین المللی ایران کانکت ۲۰۱۶ تصریح کرد: این اجلاس سالانه دو بار در کشورهای مختلف برگزار می شود و از سال ۹۰ شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده ایران تلاش خود را برای انجام توافق جهت برگزاری این اجلاس در ایران انجام داده است.

وی گفت: با تمام تبلیغات منفی رسانه های غربی علیه ایران امروز شاهد هستیم که همه اپراتورهای بزرگ جهان به ایران آمدند تا برای سرمایه گذاری و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مذاکره کنند.

واعظی با بیان اینکه امکانات ایران در حوزه انتقال دیتا و پهنای باند می تواند دیدگاه اپراتورهای بزرگ را نسبت به ایران تغییر دهد، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در حوزه تولید محتوا و اپلیکیشن و نیز انتقال تکنولوژی با این شرکت ها وارد مذاکره شویم.

وی با بیان اینکه فهرست شرکت هایی که در این اجلاس حضور دارند نسبت به برگزاری این اجلاس در کشورهای دیگر بسیار مثبت ارزیابی می شود و این شرکت ها نظرشان این است که حوزه ارتباطات ایران در ۱۰ سال آینده رشد بالایی خواهد داشت و قصد دارند تکنولوژی های خود را به ایران انتقال دهند.

واعظی با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهداف اجلاس ایران کانکت۲۰۱۶ ، تاکید کرد: ایران با توجه به همسایگی با ۱۶ کشور در خشکی و آب، چهارراه ترانزیت ارتباطی منطقه خواهد بود و از آنجایی که ترانزیت دیتا هم اکنون به عنوان یک آورده در میان کشورهای دنیا مطرح است می تواند به توسعه ایران کمک بزرگی کند.

حجم ترانزیت بین الملل ایران ۵ برابر شد

واعظی با بیان اینکه حجم ترانزیت بین الملل ایران طی سه سال اخیر به ۵ برابر افزایش یافته است، گفت: این مقدار فعلی تا یک و نیم سال آینده به ۴ برابر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی برتر و جذب سرمایه گذاری در جهت بهبود خدماتICT از جمله برنامه های مدنظر است، تاکید کرد: بر اساس اطلاعات اتحادیه جهانی مخابرات طبق ارزیابی های سال گذشته رتبه ایران در توسعه ICT که در ابتدای دولت ۱۱۷ بود به رتبه ۹۲ تغییر یافته است که این نشان از توسعه این بخش دارد.