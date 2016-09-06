واحدهای مناطق آلوده مسجدسلیمان مشکل زیرساختی دارند 

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگر ظاهری شب گذشته در حاشیه سفر استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی به مسجدسلیمان اظهار کرد: هدف از سفر استاندار به مسجدسلیمان بازدید از مناطق آلوده به نفت و گاز و بررسی روند اجرایی پروژه فرودگاه این شهر بود.

وی افزود: مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان که قرار بوده طی این پروژه پنج هزار واحد جابه جا شود. در فاز نخست آن ۴۰۰ واحد جابه جا شده و برخی واحدها نیز پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارند. آنچه که خواهش داریم مشکلات آب و برق و کمکی است که نفت باید به این پروژه کند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتکل، و اندیکا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۹۵ واحد داریم که ابنیه آن تکمیل است فقط آب و برق نیاز دارد.

ظاهری ادامه داد: با کارشناسی منطقه یک هزار واحد برای این پروژه باید کار می شد اما تنها ۳۱۰ واحد آن تکمیل و جابه جا شد. برای این پروژه نفت تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده که از اعتبار اختصاص یافته بهتر می شد استفاده کرد.

وی در پایان عنوان کرد: دستگاه های آب و برق و زیرساخت های این پروژه در تعهد آنهاست و هزینه زیرساخت ها را باید از این پروژه پرداخت کنند.