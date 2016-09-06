برای اداره حج باید مجمعی با مشارکت کشورهای اسلامی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت‌الله «محسن اراکی» دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، شب دوشنبه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با شبکه الکوثر با بررسی پیام مهم رهبر معظم انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت فرارسیدن موسم حج، تأکید کرد: هر آن‌چه در این پیام بیان شده حقایق واضح است.

وی افزود: سال‌هاست که شاهد کشتار مسلمانان در ایام مختلف به دست آل سعود هستیم که فاجعه منا و مسجد الحرام از جمله این کشتارها است. همچنین حکام سعودی در کشورهایی مانند یمن، عراق، سوریه،‌ لیبی، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی به کشتار مردم مشغول هستند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب، اساس فکر وهابیت در کشتار مسلمانان را برگرفته از فتاوای مفتی‌هایشان دانست و گفت: در طول سال به ویژه ایام حج شاهد هستیم که خطیبان مساجد مختلف مکه و مدینه همه گروه‌های اسلامی مانند شیعه، اشعری، حنفی، مالکی، شافعی و دیگر گروه‌های اسلامی را کافر خطاب می‌کنند.

وی افزود: از دیدگاه آل سعود هر فردی مخالف اعتقادات وهابیت و محمد بن عبدالوهاب باشد کافر است به همین دلیل شاهد هستیم که مسلمانان بی‌گناه را بدون هیچ دلیلی می‌کشند.

آیت‌الله اراکی، وجود تفکر تکفیر در آل سعود را بسیار خطرناک دانست و آن را عاملی بر ناامنی بیت الحرام، مسجد الحرام و دیگر امکان مقدس برشمرد و اظهار داشت: تکفیر دیگران مشکل بسیار بزرگی است و سبب می‌شود بیت‌الحرام که مکان امنی باید برای تمام مسلمانان باشد، به مکانی ناامن تبدیل شود.

وی افزود: بیت الحرام باید مکان امنی برای تمام مسلمانان در تمام ایام به ویژه موسم حج باشد. حتی این مکان مقدس باید مکان امنی برای همه بشریت بوده و مرکز نشر امنیت اسلامی باشد، نه این‌که به مرکز ترس تبدیل شود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ناتوانی آل سعود در اداره حرمین شریفین، اظهار کرد: از یک سو مسلمانان در اداره حرمین شریفین نقشی ندارند و از سوی دیگر آل سعود در اداره حرمین شریفین ناتوان هستند و این خود سبب ایجاد حوادث و فجایع مختلف می‌شود.

آیت‌الله اراکی راهکار حل مشکلات حرمین شریفین و همچنین تکرار نشدن حوادث تلخی مانند فاجعه منا را حضور و شرکت مسلمانان در اداره این امکان مقدس دانست و گفت: تنها راه چاره شرکت تمام کشورهای اسلامی در اداره حرمین شریفین است تا دیگر شاهد به وجود آمدن حوادث تلخ نبوده و بیت‌الحرام نیز مکان امنی برای مسلمانان باشد.

وی همچنین از فاجعه منا سال گذشته به عنوان فاجعه بزرگ یاد کرد و تأکید کرد: حادثه منا دفعه یا لحظه‌ای نبوده که بگوییم بر أثر انفجار یا دیگر حوادث رخ داده است، بلکه این فاجعه ساعت‌ها به طول کشیده و حجاج به صورت تدریجی جان سپرده‌اند.

منتخب مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آیا مسئولان آل سعود فاجعه منا را مشاهده نمی‌کردند؟ چرا به حجاج کمک نکردند و اجازه دادن که به صورت تدریجی جان دهند؟ به گفته شاهدان عینی تعداد بسیار کمی از حجاج آن فاجعه صبح فوت کردند و تعداد زیادی از آن‌ها ظهر و عصر به سبب تشنگی شدید فوت کردند.

وی افزود: حتی برخی از شاهدان می‌گفتند که هلیکوپترها و نیروهای امدادی آل سعود از نخستین دقایق بر سر صحنه حاضر بودند و مشاهده می‌کردند که حجاج به سبب تشنگی شدید و در زیر آفتاب در حال جان دادن هستند ولی هیچ اقدامی برای نجات آن‌ها نمی‌کردند.

آیت‌الله اراکی، برقراری امنیت کامل در حرمین شریفین را منوط به مشارکت تمام کشورهای اسلامی در اداره این امکان مقدس دانست و افزود: آل سعود به وظایف خود در اداره حرمین شریفین عمل نمی‌کند و در این زمینه کوتاهی بسیار زیادی دارد و این خود می‌طلبد که مسلمانان اداره حرمین شریفین را بر عهده گیرند.

وی گفت: افزون‌بر کشتار حجاج در فاجعه منا سال گذشته، ۳۰ سال پیش نیز شاهد فاجعه خونین مکه بودیم که در آن به صورت عمدی حجاج ایرانی را کشتند. آل سعود در کشتار حجاج به صورت عمدی سابقه دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با یادآوری این نکته که مسلما آل سعود در اداره حج ضعیف است، گفت: این‌ها نمی‌توانند حج را اداره کنند و در بسیاری از بخش‌ها نیز عمداً در اجرای امور کوتاهی می‌کنند و به وظیفه‌ای که دارند عمل نمی‌کنند. چاره‌ای جز این نیست که در اسلوب اداره حرمین شریفین تجدید نظر شود و تمام مسلمانان در اداره آن مشارکت کنند.

وی افزود: باید تمام مسلمانان از تمام احزاب، گروه‌ها و مذاهب در اداره حج شرکت کنند چون موضوع حج یک موضوع طایفه‌ای، گروهی، حزبی یا سیاسی نیست، در حالی که آل سعود موضوع حج را یک موضوع سیاسی کرده و اجازه مشارکت مسلمانان را نمی‌دهد.

آیت‌الله اراکی، با تأکید بر این‌که تمام مذاهب اسلامی مانند شیعه، اشعری، مالکی، حنفی، شافعی و... باید بتوانند به صورت آزاد اعمال خود را در حج به جا آورند، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ و پیش از سلطنت آل سعود تمام مسلمانان اعمال حج را بر اساس اعتقادات خود به جا آوردند.

وی افزود: پیش از سلطنت آل سعود و حتی در دوران عباسیان، عثمانیان و... حجاج تمام مذاهب اعمال حج را بر اساس مناسک خود به جا می‌آوردند و کسی نیز تکفیر نمی‌شد ولی اکنون این‌گونه نیست.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: برای تکرار نشدن حوادث تلخ حج و همچنین برقراری کامل امنیت در حرمین شریفین چاره‌ای جز این نیست که مجمعی با مشارکت دولت‌های اسلامی برای اداره حج تشکیل شود تا بتواند امکانات مناسب و خوبی را در اختیار حجاج قرار دهد، نه این‌که اداره این امکان مقدس به دست آل سعود باشد و نتواند حتی برای حجاج خدمات ارائه دهد.

وی همچنین از ضعف خدماتی که آل سعود به حجاج ارائه می‌دهد انتقاد کرد و یادآور شد: اکنون در بحث حمل و نقل شاهد هستیم که اتوبوس‌های بسیار نامناسبی در اختیار حجاج قرار داده می‌شود. ارائه خدمات ضعیف بوده و قابل تحمل نیست.

آیت‌الله اراکی عنوان کرد: عربستان روزانه میلیون‌ها بشکه نفت می‌فروشد ولی پول این‌ها را به جای هزینه کردن برای حجاج، در جهت کشتار مردم بی گناه یمن، عراق، سوریه و... مصرف می‌کند. اگر مقداری از پول‌های فروش نفت برای حجاج هزینه شود مشکلات امکاناتی حل می‌شود ولی آل سعود آن‌ها را برای کشتار مسلمانان بی‌گناه مصرف می‌کند.