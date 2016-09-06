۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

در پی لغو مجدد جلسه شورای شهر رشت؛

فرمانداری به شورای شهر رشت فرصتی دوباره برای تشکیل جلسه داد

رشت- فرمانداری رشت در پی لغو مجدد جلسه شورای شهر که برای پنجمین بار رخ داده است، فرصتی دوباره به شورا نشینان داد تا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه تصمیم گیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاه ششمین جلسه شورای شهر رشت در حالی صبح سه شنبه و با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان رشت برگزار شد که غیبت شش عضو شورا باعث لغو مجدد این جلسه شد.

این جلسه که به صورت فوق العاده و با هدف تعیین هیئت رئیسه شورای چهارم در آخرین سال فعالیت تشکیل شده بود، با غیبت امیرحسین علوی، رضارسولی، حجت جذب، سید رضا موسوی روزان، مظفر نیکومنش و فاطمه شیرزاد به حد نصاب نرسید.

در این جلسه معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان رشت با اشاره به وظایف شوراها و ضرورت انتخاب هرچه سریعتر هیات رئیسه جدید، تاکید کرد: شوراهای کل کشور تا ۱۲شهریور فرصت داشتند تا هیات رئیسه جدید را انتخاب کنند.

مونا ابروفراخ افزود: متأسفانه هنوز شورای شهر رشت، نتوانسته به یک اجماع برسد و این به ضرر مدیریت شهری است.

در این شرایط فرمانداری به شورای شهر رشت فرصتی دوباره برای تشکیل جلسه داد تا شورا نشینان عصر امروز نسبت به انتخاب هیأت رئیسه اقدام کنند.

لغو جلسه آتی منجر به انحلال شورا می شود.

