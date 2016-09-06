به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در دومین جلسه «کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان» با بیان اینکه باید در حوزه آسیب های اجتماعی جوانان اقدامات فوق العاده ای را تعریف کنیم، افزود: از نمایندگان دستگاه های همکار می خواهیم در موضوع آسیب های اجتماعی جوانان مبنای برنامه ریزی را اقدامات جاری قرار ندهند، بلکه مبنا را انجام اقدامات فوق العاده و ویژه مبتنی بر شرایطی که در ان هستیم، قرار بدهند.

دبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با تاکید بر گسترش ضریب نفوذ فضای مجازی گفت: جامعه جوان امروز بیش ترین سطح ارتباطش در فضای مجازی است. حتی در دور ترین و کم بهره ترین مناطق هم موبایل، اینترنت، امکانات ارتباطی و تعاملی وجود دارد و جامعه امروز در فضای مجازی در حال شکل گیری است. فضای مجازی می تواند هم فرصت های زیادی و هم تهدیدهای زیادی ایجاد کرده و این ابزار را هم به ابزاری تخریبی و یا ابزاری موثر در جهت سازندگی بدل سازد.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: با بیان ضرورت قابلیت اجرای طرح ها در بستر فضای مجازی تصریح کرد: برای اینکه سرعت طرح هایمان را بالا ببریم باید اجرای آن را در بستر فضای مجازی ببینیم ، چرا که نوآورانه است و هم افزایی ایجاد می کند و از طرف دیگر مشارکت اجتماعی را افزایش می دهد.

وی با اشاره به تاثیر گذاری آسیب های اجتماعی از طریق فعالیت های تبلیغی و ترویجی بر جوانان افزود: اگر ورودمان را از طریق فضای مجازی تعریف کنیم جزو اقدامات فوق العاده موثر در حوزه آسیب های اجتماعی خواهد بود. باید در زمینی حضور داشته باشیم که جوانان حضور دارند.

در ابتدای این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار شد، داوود نوری دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان از تغییر نام و موضوع فعالیت کارگروه آسیب های اجتماعی دختران جوان به کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان خبر داد و افزود: اولویت فعالیت این کارگروه آسیب های اجتماعی جوانان به خصوص دانش آموز و دانشجو است.

نوری در ادامه به توضیح پیرامون رویکرد کار گروه آسیب های اجتماعی جوانان پرداخت و تاکید کرد: رویکرد ما در این کارگروه پیش گیری از آسیب های اجتماعی در بین جوانان است که این رویکرد بر مبنای پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه استوار است.