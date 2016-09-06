کشف بقایای معماری از عصر آهن ۴ و اشکانی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، یوسف فلاحیان سرپرست پروژه کاوشهای باستان شناسی منطقه سردشت با اعلام این خبر گفت: بنا بر نظر باستان شناسان بر اساس آثار یافته شده، این محل به محدوده زمانی بین اواسط تا اواخر هزاره اول قبل از میلاد (۲۶۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قبل یعنی همزمان با عصر آهن چهار و اشکانی) مربوط است .

وی گفت: اولین فصل کاوشهای منطقه سردشت در مهر و آبان ماه سال ۱۳۹۴ با انجام کاوش در ۵ محوطه تاریخی حوزه زاب کوچک منطقه به نام‌های باغی، بالان، بروه، نیسک آباد و ملاوسو شروع شد.

او با بیان اینکه این کاوشها موجودیت آثار تاریخی و پیش از تاریخی را در حوزه آشکار کرد، افزود : در این میان بیش از همه دو محوطه باغی و بالان از محوطه های یاد شده قابلیت آن را داشت که کاوش ها در آنها دنبال شود .

او با اشاره این نکته که به دلیل کمبود اعتبار در سال جاری تنها ادامه کاوش در محوطه بالان میسر شد افزود:در مدتی که کاوش‌ها در محوطه بالان جریان داردچند ترانشه ۵ در ۵ در محل حفر شدکه همانند نتایج فصل اول آثاری شامل بقایای معماری سنگی و گلی، اشیاء سفالی و سنگی، آثار مفرغی به ندرت از داخل ترانشه ها کشف شده اند.

این باستان شناس گفت : به نظر می رسد آثار مکشوفه متعلق به دورانی باشد که تحت عنوان فرهنگ دوره اشکانی در ایران شناخته می‌شود .

فلاحیان با اشاره به اینکه در تعلق این آثار به فرهنگ اشکانی نباید شتاب زده عمل کرد افزود: برخی خصوصیات آثار بیانگر جنبه‌های متفاوتی بوده و با برخی از آثار مکشوفه از تپه ربط ۲ منطقه قابل مقایسه است، بنابراین هیچ بعید نیست که این محل بر خلاف تپه ربط که بنظر استقرار دولت شهر مانایی و آشوری را نشان می دهدبه سکنه عوام و محلی آن دوران متعلق باشد.

سرپرست پروژه کاوش‌های باستان شناسی منطقه سردشت گفت: قدیمی ترین آثاری که از محوطه های پنجگانه کاوش شده سال قبل در این منطقه به دست آمد مربوط به کاوش در تپه باغی است که باوجود اینکه تاکنون خاکبرداری تا لایه زیرین و انتهایی آن انجام نگرفته طبیعتا لایه‌های زیرین به دوره‌های کهن تر مربوط است.

به گفته فلاحیان تا کنون درتپه باغی آثاری از حدود ۸ هزار سال قبل شامل بقایای منازل و لوازم زندگی آن دوران کشف شده که بسیار در خور اهمیت است.

وی گفت: آثار زندگی مکشوفه از تپه باغی که مربوط به دوران نوسنگی با سفال و دوران مس سنگی است در کنار کشف سفالینه‌های ویژه آن دوران و اجساد مدفون در زیر کف منازل و غیره در جای خود کشفیات منحصر بفردی را در منطقه بازتاب می‌دهد.

سرپرست پروژه کاوش‌های باستان شناسی منطقه سردشت افزود: منطقه سردشت ظرفیت بالایی از جنبه کاوش‌های باستان‌شناسی دارد و فعالیت‌های این چنینی می‌تواند زوایای تاریک تاریخ و ماقبل تاریخ را در این مناطق روشن سازد.

وی با اشاره به ضرورت تداوم کاوش های باستان شناسی در منطقه سردشت خاطر نشان ساخت که این حوزه از جمله حوزه هایی است که به دلیل مرزی و تا حدودی صعب العبور بودن تاکنون فعالیت های باستان شناسی محدودی در آن انجام گرفته است .

فلاحیان با اشاره به تحویل تمامی کشفیات منقول سال قبل به میراث فرهنگی ارومیه گفت :به دلیل وجود کشفیات منقول یاد شده، کشفیات احتمالی آینده و کشفیات غنی برجا در تپه باغی شامل منازل، اجاق و جسد تقریبا سالم کودک مدفون در زیر کف اتاق، ایجاد سایت موزه در محل و موزه محلی در شهرستان پیشنهاد شدکه گویا با مرمت حمام تاریخی سردشت قدم های نخستین برای تحقق چنین هدفی برداشته شده است .