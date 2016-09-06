نماینده وزارت بهداشت در ستاد راهیان نور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، متن حکم دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

سرپرست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت­ های پزشکی کشور

با سلام؛

نظر به تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی بدینوسیله به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارت در ستاد مرکزی راهیان نور منصوب می­ شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده و بهره­گیری بهینه از تجربیات گذشته و امکانات موجود در اجرای وظایف مشروحه ذیل در جهت پیشبرد اهداف وزارت بهداشت کوشا باشید.

- هماهنگی­ جهت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت­های پزشکی پیش­بیمارستانی توسط نظام سلامت به زائرین­ راهیان نور

- ایجاد هماهنگی بین دستگاه­های واجد مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت­های پزشکی و امداد و نجات به کلیه زائران راهیان نور در استان­های در مسیر حرکت کاروان­ها

- نظارت مستمر و کنترل­کیفیت خدمات مرتبط با حوزه سلامت به زائران­در یادمان­ها و اماکن اسکان زائران

- برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاه­های مسئول، دانشگاه­های علوم پزشکی مستقر در منطقه و ستاد مرکزی راهیان نور

- پیگیری جهت تأمین اعتبار و حمایت از دانشگاه­های علوم پزشکی منطقه در ارائه خدمات بهینه سلامت

- هماهنگی با روسای دانشگاههای علوم پزشکی به منظور برنامه­ریزی جهت استفاده از توان لجستیکی و نیروی انسانی متخصص دانشگاه های علوم پزشکی جهت حمایت از دانشگاه های علوم پزشکی استان­های درگیر در زمان های اوج سفر زائران

- شرکت در جلسات ستاد مرکزی راهیان نور جهت هماهنگی­های درون و برون بخشی در حوزه فعالیت­های نظام سلامت

- ریاست و اداره جلسه کمیته بهداشت و درمان راهیان نور کشور

- تعیین سیاست­ های کلی جهت هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراستان­های میزبان راهیان نور

- پیگیری رفع مشکلات بهداشت و درمان راهیان نور در طول سال و در زمان وقوع حوادث خاص

- پیگیری امور مربوط به معین یادمان­ها درکوتاه مدت به منظور انجام امور زیرساختی یادمان

- هدایت کلی و هماهنگ­سازی عملی واحدهای بهداشت و درمان بر اساس سیاست­های کلان و مصوبات شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

- برنامه­ ریزی و هماهنگی عملی جهت جلوگیری از اقدامات موازی و افزایش کارایی و اثر بخشی در حوزه بهداشت و درمان