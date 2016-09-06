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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛

نماینده وزارت بهداشت در ستاد راهیان نور منصوب شد

نماینده وزارت بهداشت در ستاد راهیان نور منصوب شد

وزیر بهداشت، با صدور حکمی دکتر پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور را به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در ستاد مرکزی راهیان نور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، متن حکم دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

سرپرست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت­ های پزشکی کشور

با سلام؛

نظر به تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی بدینوسیله به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارت در ستاد مرکزی راهیان نور منصوب می­ شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده و بهره­گیری بهینه از تجربیات گذشته و امکانات موجود در اجرای وظایف مشروحه ذیل در جهت پیشبرد اهداف وزارت بهداشت کوشا باشید.

- هماهنگی­ جهت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت­های پزشکی پیش­بیمارستانی توسط نظام سلامت به زائرین­ راهیان نور

- ایجاد هماهنگی بین دستگاه­های واجد مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت­های پزشکی و امداد و نجات به کلیه زائران راهیان نور در استان­های در مسیر حرکت کاروان­ها

- نظارت مستمر و کنترل­کیفیت خدمات مرتبط با حوزه سلامت به زائران­در یادمان­ها و اماکن اسکان زائران

- برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاه­های مسئول، دانشگاه­های علوم پزشکی مستقر در منطقه و ستاد مرکزی راهیان نور

- پیگیری جهت تأمین اعتبار و حمایت از دانشگاه­های علوم پزشکی منطقه در ارائه خدمات بهینه سلامت

- هماهنگی با روسای دانشگاههای علوم پزشکی به منظور برنامه­ریزی جهت استفاده از توان لجستیکی و نیروی انسانی متخصص دانشگاه های علوم پزشکی جهت حمایت از دانشگاه های علوم پزشکی استان­های درگیر در زمان های اوج سفر زائران

- شرکت در جلسات ستاد مرکزی راهیان نور جهت هماهنگی­های درون و برون بخشی در حوزه فعالیت­های نظام سلامت

- ریاست و اداره جلسه کمیته بهداشت و درمان راهیان نور کشور

- تعیین سیاست­ های کلی جهت هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراستان­های میزبان راهیان نور

- پیگیری رفع مشکلات بهداشت و درمان راهیان نور در طول سال و در زمان وقوع حوادث خاص

- پیگیری امور مربوط به معین یادمان­ها درکوتاه مدت به منظور انجام امور زیرساختی یادمان

- هدایت کلی و هماهنگ­سازی عملی واحدهای بهداشت و درمان بر اساس سیاست­های کلان و مصوبات شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور

- برنامه­ ریزی و هماهنگی عملی جهت جلوگیری از اقدامات موازی و افزایش کارایی و اثر بخشی در حوزه بهداشت و درمان

کد مطلب 3762568

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