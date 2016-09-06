نماینده وزارت بهداشت در ستاد راهیان نور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، متن حکم دکتر سید حسن هاشمی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند
سرپرست محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
با سلام؛
نظر به تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی بدینوسیله به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارت در ستاد مرکزی راهیان نور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده و بهرهگیری بهینه از تجربیات گذشته و امکانات موجود در اجرای وظایف مشروحه ذیل در جهت پیشبرد اهداف وزارت بهداشت کوشا باشید.
- هماهنگی جهت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی توسط نظام سلامت به زائرین راهیان نور
- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای واجد مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی و امداد و نجات به کلیه زائران راهیان نور در استانهای در مسیر حرکت کاروانها
- نظارت مستمر و کنترلکیفیت خدمات مرتبط با حوزه سلامت به زائراندر یادمانها و اماکن اسکان زائران
- برگزاری جلسات هماهنگی بین دستگاههای مسئول، دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه و ستاد مرکزی راهیان نور
- پیگیری جهت تأمین اعتبار و حمایت از دانشگاههای علوم پزشکی منطقه در ارائه خدمات بهینه سلامت
- هماهنگی با روسای دانشگاههای علوم پزشکی به منظور برنامهریزی جهت استفاده از توان لجستیکی و نیروی انسانی متخصص دانشگاه های علوم پزشکی جهت حمایت از دانشگاه های علوم پزشکی استانهای درگیر در زمان های اوج سفر زائران
- شرکت در جلسات ستاد مرکزی راهیان نور جهت هماهنگیهای درون و برون بخشی در حوزه فعالیتهای نظام سلامت
- ریاست و اداره جلسه کمیته بهداشت و درمان راهیان نور کشور
- تعیین سیاست های کلی جهت هماهنگی و همکاری تمامی واحدهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراستانهای میزبان راهیان نور
- پیگیری رفع مشکلات بهداشت و درمان راهیان نور در طول سال و در زمان وقوع حوادث خاص
- پیگیری امور مربوط به معین یادمانها درکوتاه مدت به منظور انجام امور زیرساختی یادمان
- هدایت کلی و هماهنگسازی عملی واحدهای بهداشت و درمان بر اساس سیاستهای کلان و مصوبات شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور
- برنامه ریزی و هماهنگی عملی جهت جلوگیری از اقدامات موازی و افزایش کارایی و اثر بخشی در حوزه بهداشت و درمان
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