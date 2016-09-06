  1. استانها
  2. همدان
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۹

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

بانوان رزمی‌کار همدانی در راه مسابقات قهرمانی کشور

بانوان رزمی‌کار همدانی در راه مسابقات قهرمانی کشور

همدان- رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان گفت: بانوان رزمی‌کار استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می‌شوند.

کریم بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوان رزمی کار  استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: بانوان رزمی‌کار استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان و نوجوانان و نونهالان از فردا به مدت ۳ روز به ارومیه اعزام می‌شوند.

وی افزود: بانوان رزمی‌کار همدانی همیشه در مسابقات قهرمانی کشور حرف‌ برای گفتن داشته و در این مسابقات نیز برای کسب بهترین نتیجه قدم برمی‌دارند.

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان با اشاره به نفرات تیم همدان در این مسابقات گفت: در رده سنی جوانان سعیده عباسی، زهرا دشتیان، زینب نثاری، ناهید سیاوشی به مربیگری افسانه واحدی و سرپرستی مهوش بازوند به این رقابتها اعزام خواهند شد.

بختیاری عنوان کرد: در رده سنی نوجوانان مهشید بازوند، شیدا ارغش، مریم شهبازی، محدثه سلگی، معصومه حسنوند، پریسا ساروئی، فاطمه زنگنه و اسماءگرایی به مربیگری هما فقیهی و سرپرستی آذر باب‌الحوائجی و در رده سنی نونهالان فاطمه سایه وند، مینا ملکی، پریناز وکیلیان، زینب جعفری به مربیگری افسانه واحدی و سرپرستی مهوش بازوند در این مسابقات حاضر می‌شوند.

وی با اشاره وضعیت این رشته در همدان بیان کرد: هیئت رزم‌آوران در همدان برای بانوان و آقایان کلاس برگزار می‌کند که از مجموع کلاس‌ها ۸ کلاس برای آقایان و یک کلاس برای بانوان است.

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان عنوان کرد: در شهرستان‌های نهاوند و ملایر کلاس‌های رزم‌آوران برای بانوان و آقایان و در شهرستان‌های بهار و اسدآباد کلاس تنها برای آقایان برگزار می‌شود.

بختیاری بابیان اینکه رشته رزم‌آوران در استان فعال است، اضافه کرد: در مریانج نیز کلاس‌های رزم‌آوران برای بانوان و آقایان برگزار می‌شود و  طبق آمار بیمه ۹۰۰ نفر در رشته رزم‌آوران در همدان سازمان‌دهی شده‌اند.

وی بابیان اینکه رشته رزم‌آوران فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، گفت: این رشته در وزاتخانه به‌عنوان کمیته مستقل رزم‌آوران جمهوری اسلامی ایران زیر نظر معاونت توسعه ورزش‌های وزارتخانه ایجاد شد

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان یادآور شد: هیئت رزم‌آوران در سال ۸۵ در استان‌ها از دیگر هیئت‌ها مستقل شد.

کد مطلب 3762687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها