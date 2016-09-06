کریم بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بانوان رزمی کار استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: بانوان رزمی‌کار استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان و نوجوانان و نونهالان از فردا به مدت ۳ روز به ارومیه اعزام می‌شوند.

وی افزود: بانوان رزمی‌کار همدانی همیشه در مسابقات قهرمانی کشور حرف‌ برای گفتن داشته و در این مسابقات نیز برای کسب بهترین نتیجه قدم برمی‌دارند.

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان با اشاره به نفرات تیم همدان در این مسابقات گفت: در رده سنی جوانان سعیده عباسی، زهرا دشتیان، زینب نثاری، ناهید سیاوشی به مربیگری افسانه واحدی و سرپرستی مهوش بازوند به این رقابتها اعزام خواهند شد.

بختیاری عنوان کرد: در رده سنی نوجوانان مهشید بازوند، شیدا ارغش، مریم شهبازی، محدثه سلگی، معصومه حسنوند، پریسا ساروئی، فاطمه زنگنه و اسماءگرایی به مربیگری هما فقیهی و سرپرستی آذر باب‌الحوائجی و در رده سنی نونهالان فاطمه سایه وند، مینا ملکی، پریناز وکیلیان، زینب جعفری به مربیگری افسانه واحدی و سرپرستی مهوش بازوند در این مسابقات حاضر می‌شوند.

وی با اشاره وضعیت این رشته در همدان بیان کرد: هیئت رزم‌آوران در همدان برای بانوان و آقایان کلاس برگزار می‌کند که از مجموع کلاس‌ها ۸ کلاس برای آقایان و یک کلاس برای بانوان است.

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان عنوان کرد: در شهرستان‌های نهاوند و ملایر کلاس‌های رزم‌آوران برای بانوان و آقایان و در شهرستان‌های بهار و اسدآباد کلاس تنها برای آقایان برگزار می‌شود.

بختیاری بابیان اینکه رشته رزم‌آوران در استان فعال است، اضافه کرد: در مریانج نیز کلاس‌های رزم‌آوران برای بانوان و آقایان برگزار می‌شود و طبق آمار بیمه ۹۰۰ نفر در رشته رزم‌آوران در همدان سازمان‌دهی شده‌اند.

وی بابیان اینکه رشته رزم‌آوران فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، گفت: این رشته در وزاتخانه به‌عنوان کمیته مستقل رزم‌آوران جمهوری اسلامی ایران زیر نظر معاونت توسعه ورزش‌های وزارتخانه ایجاد شد

رئیس هیئت رزم‌آوران استان همدان یادآور شد: هیئت رزم‌آوران در سال ۸۵ در استان‌ها از دیگر هیئت‌ها مستقل شد.