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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

کارشناس فائو:

پروژه جف با اقتصاد مقاومتی سازگار است/کاهش فرسایش در شرق کرمان

پروژه جف با اقتصاد مقاومتی سازگار است/کاهش فرسایش در شرق کرمان

کرمان – کارشناس فائو با اشاره به سازگاری پروژه جف با اقتصاد مقاومتی گفت: فرسایش بادی به صورت کاملا محسوس در بخشی از جنگل های تخریب یافته که احیاء شده اند کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورا براهمونی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه فائو یک آژانس تخصصی سازمان ملل است اظهار کرد: این آژانس پنج هدف شامل امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و محصولات پایدار کشاورزی، جنگلداری، شیلات و افزایش سازگاری مردم با محیط زیست در برابر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را دنبال می کند.

وی با اشاره به عضویت ایران در فائو، حمایت های این سازمان از کشورهای عضو را در قالب دو روش دانست و تصریح کرد: روش اول به این صورت است که توان فنی فائو در زمینه‌های مختلف را به دولت‌ها ارائه می‌دهیم و تبادل اطلاعات فنی داشته و پروژه های موفق را به کشور های دیگر معرفی می کنیم.

کارشناس فائو ادامه داد: در روش دوم با تشکیل اتاق‌های فکر درباره استراتژی‌های کلی برای کشاورزی با آنها صحبت می‌کنیم و استراتژی‌هایی معرفی می‌کنیم تا مدیریت پایدار برای کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بسیار اهمیت دارد که مردم بتوانند در مناطق خشک، بیابانی و نیمه‌بیابانی سازگاری خود با محیط زیست را بالا ببرند، گفت: پروژه جف (احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته) با بحث اقتصاد مقاومتی و اهداف سازمان فائو سازگار است.

کارشناس ارشد رشد بخش منابع و سیاستگذاری جنگلداری در دفتر مرکزی فائو تصریح کرد: این پروژه مثال خوبی است برای همکاری بین مردم، دولت و سازمان فائو است.

براهمونی با تاکید به اینکه بازدید روز گذشته از ریگان نتایج خوبی داشته است، اظهار کرد: مردم اجرا کننده پروژه هستند و این یکی از دلایل موفقیت پروژه است.

وی تصریح کرد: خوشحالیم نهادها با هم به طور منظم و مرتب همکاری دارند و هدف از اجرای پروژه جف تامین مدیریت پایدار منابع طبیعی است.

وی به دستاوردهای مهم این پروژه اشاره کرد و گفت: احیای اراضی تخریب شده، بازگشت مردم به روستا، ایجاد صندوق های خرد اقتصادی، تامین آب آشامیدنی، تاسیس مدرسه و پارک از دستاوردهای مهم این پروژه است.

براهمونی با تاکید بر اینکه معیشت های جایگزین باعث کاهش فشار بر روی منابع طبیعی می شود، اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی، پرورش حیوانات خانگی، استفاده از انرژی بادی و خورشیدی باعث برداشتن فشار از روی منابع طبیعی می شود.

وی افزود: ترکیب علم و دانش، همکاری دولت و مردم و همکاری فائو باعث شده است که فرسایش به طور محسوسی کاهش پیدا کند.

کارشناس ارشد بخش منابع و سیاستگذاری جنگلداری در دفتر مرکزی فائو با اشاره به اینکه استان کرمان با مشکلات آب و هوایی و خشکسالی مواجه است، گفت: کرمان با تقویت گونه های محلی راهکار خود را پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم نقش اصلی در اجرای پروژه جف داشتند، بیان کرد: مردم این آگاهی را دارند تا از محیط زیست حمایت کنند ولی باید از سوی دولت و راهنمایی های متخصصان حمایت شوند.

کد مطلب 3762738

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