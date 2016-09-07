عباس کاظمی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین مذاکرات و تفاهم نامه‌هایی که با شرکت‌های خارجی به منظور ساخت، نوسازی و توسعه پالایشگاه‌های نفت کشور امضا شده، گفت: در حال حاضر اجرای طرح‌های کاهش ظرفیت تولید نفت کوره، احداث پالایشگاه‌های جدید و بهبود فرآیند تولید فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های موجود سه برنامه توسعه کمی و کیفی صنعت پالایش نفت ایران در دوران پسا برجام است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون ظرفیت پالایش نفت کشور به حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است، تصریح کرد: با اجرای طرح های جدید قطعا ظرفیت پالایش نفت کشور از مرز سه میلیون بشکه در روز عبور می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در کنار افزایش ظرفیت، کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایش نفت کشور از دیگر برنامه‌های اولویت دار است، اظهار داشت: بر این اساس باید با اجرای طرح‌هایی، سهم تولید نفت کوره از حدود ۳۰ درصد فعلی به ۱۰ درصد در سبد پالایش نفت کشور کاهش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون هفت تفاهم نامه و قرارداد برای اجرای طرح‌های کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه های موجود نفت امضا شده است، بیان کرد: از این رو برای اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه نفت بندرعباس با دو شرکت ژاپنی «ماروبنی و چیودا» مذاکره و تفاهم نامه اولیه امضا شده است.

کاظمی با اشاره به امضای تفاهم نامه‌ای با شرکت «اس کی اس» کره جنوبی برای اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه نفت تبریز، بیان کرد: به منظور اجرای طرح توسعه، بهبود فرآیند تولید و کاهش ظرفیت تولید نفت کوره پالایشگاه اصفهان هم تفاهم نامه‌ای با دایلم کره جنوبی امضا شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه نفت تهران هم مذاکراتی با شرکت «جی جی سی پی» ژاپن انجام گرفته است، تاکید کرد: این درحالی است که به منظور اجرای پترو پالایشگاه تبریز هم تفاهم نامه‌ای با شرکت «نیپون اویل» ژاپن امضا شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه شرکت‌های ژاپنی بیش از سایر شرکت‌های آسیایی و اروپایی برای اجرای طرح‌های پالایشگاهی در ایران فعال بوده اند، یادآور شد: برای اجرای طرح تثبیت و ارتقای ظرفیت و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه نفت آبادان هم تاکنون مذاکراتی با یک شرکت چینی انجام شده است.

عباس کاظمی هفته گذشته هم در جمع خبرنگاران از مذاکره با شرکت انی ایتالیا به منظور سرمایه گذاری و ساخت پالایشگاه میعانات گازی پارس شیراز با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز خبر داده بود.