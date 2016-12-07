عباس کاظمی در گفتگو با مهر در تشریح اولین توافق بزرگ نفتی ایران و چین در دوران پسابرجام، گفت: پس از ماه‌ها مذاکره و گفتگو بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ساینوپک چین، از امروز عملیات اجرای فاز اول توسعه، بهینه‌سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه آبادان به عنوان بزرگترین پالایشگاه نفت ایران آغاز شد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه فاز اول اجرای این پروژه پالایشگاهی به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار منابع مالی و اعتباری نیاز دارد، تصریح کرد: علاوه بر این فاز دوم اجرای این پروژه هم با مشارکت شرکت ساینوپک چین انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در مجموع بار مالی و سرمایه گذاری اجرای دو مرحله توسعه پالایشگاه نفت آبادان با مشارکت چینی‌ها حدود سه میلیارد دلار خواهد بود، تصریح کرد: در اجرای این طرح پالایشگاهی، ایران ۱۵ درصد و طرف چینی ۸۵ درصد سهم دارد که سهم چینی توسط فاینانسورهای این کشور تامین و به پروژه تزریق می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه فاینانس طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه نفت آبادان توسط شرکت فاینانسور «سایناشور» تامین خواهد شد، بیان کرد: مهمترین هدف اجرای این طرح پالایشگاهی کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر همچون بنزین و گازوئیل است.

کاظمی با اعلام اینکه سهم تولید نفت کوره پالایشگاه نفت آبادان از حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد فعلی به کمتر از ۲۰ درصد کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این استاندارد تمامی محصولات تولیدی پالایشگاه نفت آبادان به یورو چهار اتحادیه اروپا ارتقا می‌یابد.

کاظمی معاون وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد دلاری به منظور اجرای طرح توسعه و بهینه سازی ۶ پالایشگاه قدیمی نفت کشور با مشارکت سرمایه گذاران آسیایی از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین خبر داده بود.

به گزارش مهر، همزمان با آغاز عملیات اجرای توسعه پالایشگاه نفت آبادان توسط چینی‌ها از امروز، سال گذشته برخی از مسئولان وزارت نفت با اشاره به وقت کشی و دفع الوقت‌های انجام شده در طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان، اولتیماتوم سنگینی به این شرکت چینی داده و تاکید کرده بودند: در آخرین اولتیماتوم خود به این شرکت چینی اعلام کردیم که اگر بیش از این وقت را تلف کند، پیمانکار دیگری را انتخاب می‌کنیم که بعد از این اولتیماتوم فعال شده اند.

هدف از طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان، تثبیت ظرفیت پالایشی این پالایشگاه ۱۰۰ ساله، تولید محصولات براساس استاندارد یورو ٥ اتحادیه اروپا، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، افزایش تولید گازوئیل و بنزین با بهبود تکنولوژی تولید، همچنین کاهش تولید نفت کوره و جمع آوری مخازن و تاسیسات فرسوده اجرا خواهد شد.