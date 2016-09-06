به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)، عباس اهرابی اظهار کرد: از این میزان کمک دو میلیارد ریال آن به‌صورت نقدی و ۵۰۰ میلیون ریال نیز در قالب کالاهای اساسی جمع‌آوری شد.

اهرابی افزود: همایش پیوند آسمانی باهدف کمک به ازدواج آسان جوانان تحت پوشش کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و ۳۰۰ نفر از خیران برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد نگاه ویژه‌ای در رسیدگی به امور فقرا و محرومان دارد، گفت: کمیته امداد در تولید فقر نقشی ندارد اما امروز متأسفانه برخی از روی ناآگاهی کمیته امداد را تولیدکننده فقر می‌خوانند درصورتی‌که این نهاد در تلاش است از توسعه فقر پیشگیری کند.

این مسئول از مهم‌ترین دلایل تولید فقر در جامعه را طلاق، اعتیاد، فوت سرپرست خانوار و بیکاری خواند و افزود: در شرایط حاضر وضعیت محرومان جامعه و شرایط زندگی آن‌ها دشوارتر شده و کمیته امداد در تلاش است با ارائه خدمات اورژانسی و هدفمند مشکل این خانواده‌ها رفع و آن‌ها را به خودکفایی برساند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت وقف در راستای کمک به ساماندهی زندگی جوانان و کمک به ازدواج آسان گفت: وقف امری مهم در رفع فقر و محرومیت در جامعه به شمار می‌رود بنابراین برای ترویج وقف برای ازدواج جوانان باید فرهنگ‌سازی شود و مردم و شهروندان نسبت با ازدواج جوانان حساسیت بیشتری داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بابیان اینکه رویکرد اصلی خدمات کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌ها و مددجویان است، اظهار کرد: امسال جشن توانمندی بیش از دو هزار و ۳۰۰ خانوار این نهاد برگزار خواهد شد.

اهرابی بابیان اینکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت استان تحت حمایت‌های کمیته امداد قرار دارند، بیان داشت: حدود هشت هزار دختر در شرف ازدواج بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارند و درعین‌حال یک هزار و ۷۰۰ دختر تحت پوشش کمیته امداد نیز در نوبت جهیزیه قرار دارند که در صورت استفاده از ظرفیت خیران می‌تواند اقدام مهمی در رفع آسیب‌های این افراد به دنبال داشته باشد.

توزیع ۲۱ هزار کیسه برای جمع‌آوری نذورات مردمی در روز عید قربان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: کمیته امداد به‌منظور احیای سنت‌های حسنه الهی و کمک به محرومان طرح جمع‌آوری نذورات مردمی در عید قربان را هرساله در دست اجرا دارد.

اهرابی اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به مناسبت عید قربان باهدف رسیدگی به وضعیت محرومان و فقرا آماده دریافت نذورات قربانی مردم متدین و نیکوکار است تا این کمک‌ها رابین نیازمندان و محرومان توزیع کند.

وی درباره نحوه مشارکت مردم و خیران در روز عید سعید قربان در کمک‌رسانی به نیازمندان، گفت: امسال در هر شهرستان به‌صورت متمرکز یک پایگاه مستقر خواهد شد که حاجیان و مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های خود را به این پایگاه‌ها تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان افزود: همچنین ۷۱ مرکز نیکوکاری در سطح استان نیز برای دریافت نذورات و کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم در عید سعید قربان آماده خدمات‌رسانی هستند.

اهرابی بابیان اینکه هم‌ استانی های خیر در روز عید سعید قربان می‌توانند گوشت قربانی و نذورات خود را به پایگاه‌ها وادارات این نهاد در سطح استان تحویل دهند تا در اختیار نیازمندان قرار بگیرد، افزود: علاوه بر این مردم نوع‌دوست و نیکوکار استان می‌توانند برای واریز وجوهات نقدی خود از طریق شماره‌حساب (۱۴۰۰۵۰۸۰۰۴۰) نزد بانک مسکن اقدام به مشارکت در این کار خیر کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این مردم می‌توانند جهت سهولت در ارائه کمک‌های خود به محرومان، با شماره تلفن ۳۲۲۶۳۰۳۱ تماس گرفته و نسبت به نذورات خود اطلاع‌رسانی کنند تا امدادگران در اولین فرصت برای تحویل نذورات و کمک‌ها به درب منازل خیران مراجعه و نسبت به دریافت نذورات اقدام کنند.