  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۱۸

طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری:

از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است

از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است

وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی طیب نیا» در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما تاکید کرد: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در لیست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: ما به FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم.

وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده ای از آنها مدت ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.

وزیر اقتصاد افزود: دو و سه مورد از اقدامات مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت به FATF بدهیم.

وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم.

وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می کردند و از طرفی هم نمی توانستیم مطلقا شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزشهای انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می شود.

وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی گیرد و نمی گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.

کد مطلب 3763192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود» ادبیات امروز آقایان شبیه قبل از اجرای برجام است که بیان میکردند ما هیچ خط قرمزی را رد نمیکنیم و... ودر عمل همه حرفهای خود را نقض کردند با این سابقه آیا میشود به این آقایان محترم اعتماد کرد؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها