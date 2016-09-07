حشرات غذای جدید اروپائیان!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، بسیاری از دانشمندان بر این عقیده اند که حشرات منبع ارزشمند غذایی برای آیندگان خواهند بود که از این طریق مشکل جهانی کمبود پروتئین هم برطرف می شود.

در سالهای اخیر تلاشهای زیادی از سوی این دانشمندان برای جلب نظر تصمیم گیرندگان عالی رتبه غذایی در اروپا صورت گرفته است و اکنون که سازمان امنیت غذایی این قاره (EFSA) اعلام کرده خوردن «حشرات قابل خوردن» خطری برای سلامت انسان به همراه ندارد ، نوبت به حل آخرین چالش یعنی زیرساختارهای مورد نیاز این صنعت فرا می رسد.

دانشمندانی در فرانسه، هلند و بلژیک به بررسی دقیق عواملی پرداخته اند که حشرات را به تهدیدی برای سلامتی انسانها تبدیل می کند. آنها دریافته اند که مکانیسم پرورش آنها و نوع غذایی که حشرات از آنها تغذیه می کنند نقش مهمی در بودن یا نبودن آنها در رژیم غذایی ساکنان آینده زمین خواهند داشت.

این تحقیقات نشان می دهد که اگر شرایط لازم برای پرورش این جانوران فراهم شود استفاده از حشرات به عنوان منبع غذایی بی خطر خواهد بود. در عین حال هنوز نگرانی هایی درخصوص شکل گیری مواد شیمیایی نپیر فلزات سنگین یا آرسنیک در فرآیند پرورش حشرات وجود دارد که باید آنها را نیز برطرف کرد.

در همین حال پروژه تحقیقاتی موسوم به PROteINSECT در اروپا آغاز شده که در آن کارشناسانی از اتحادیه اروپا، چین و آفریقا برای پرورش گونه های شناخته شده ای از حشرات در مزارع مخصوص استفاده می شود.

هدایت کنندگان این پروژه هم اکنون منتظر نظر نهایی کمیسیون اروپا هستند.