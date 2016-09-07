به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، محمدرضا داودآبادی فراهانی در حاشیه کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی در کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار دانشجو از خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده می کنند.

داودآبادی فراهانی ادامه داد: در دانشگاه های علوم پزشکی کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد دانشجویان که بر اساس دانشگاه ها متغییر است از خوابگاه ها استفاده می کنند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ هزار نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های علوم پزشکی کشور از خوابگاه ها باید استفاده کنند که حدود ۴۲ تا ۴۳ هزار نفر آنها بیرون از خوابگاه ها اقدام به اجاره خانه استیجاری می کنند.

داودآبادی فراهانی اضافه کرد: اگر بخواهیم با شرایط موجود دانشجو پذیرفته شود ما برای ۱۲۰ هزار نفر دانشجو نیاز داریم خوابگاه احداث کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خوابگاه های دانشجویی استاندارد نیستند، گفت: تا سال گذشته استانداری در مورد ساخت خوابگاه ها نداشتیم اما از سال گذشته و در هفته خوابگاه ها سندی را تدوین و رونمایی کردیم که از این پس خوابگاه ها بر اساس استانداردها احداث می شوند.

به گفته وی کسانی این سند را تدوین کرده اند که خودشان در این خوابگاه ها ساکن بودند.

داود آبادی فراهانی اضافه کرد: درسند خوابگاه استاندارد تدوین شده و معلوم می شود که خوابگاه ها باید چه تعداد اتاق داشته باشند و یا اینکه سرویس های بهداشتی چگونه باشند و... حتی بحث های فرهنگی نیز در این سند دیده شده است.

به گفته معاون دانشجویی فرهنگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول به تحصیل هستند.