۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۳۲

معاون سلامت دامپزشکی استان مرکزی خبر داد:

آغاز مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در مرکزی/مایه کوبی۱۳۳هزار دام

اراک- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون سراسری تب برفکی دام های سنگین در استان مرکزی و پیش بینی مایه کوبی بیش از ۱۳۳هزار راس دام در این مرحله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی استان مرکزی، محمد فتاحی اظهار داشت: زمان آغاز اجرای فاز دوم واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت گاو و گوساله واحدهای پرواری صنعتی، روستایی و عشایری در استان مرکزی، ۲۰شهریورماه جاری است و به مدت ۲۵ روز کاری نیز ادامه دارد.

وی افزود: به منظور اجرای کامل فاز دوم طرح واکسیناسیون تب برفکی، دامپزشکی استان مرکزی با بسیج امکانات و نیروهای خود در بخش دولتی و خصوصی، ۴۰ اکیپ عملیاتی ساماندهی کرده که پیش بینی می شود بالغ بر ۱۳۳ هزار راس گاو و گوساله طی این عملیات تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند.

فتاحی با اشاره به رایگان بودن هزینه تزریق واکسن در فاز جاری بیان کرد: با توجه به احتمال شیوع دوباره بیماری تب برفکی، واکسیناسیون الزامی است و شایسته است دامداران نسبت به پرداخت هزینه واکسن به میزان سه هزار و ۵۰۰ تومان اقدام کنند تا از خسارات و تلفات ناشی از بیماری که به مراتب سنگین تر است، در امان باشند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: اگر چه واکسیناسیون نقش به سزایی در مقابله با این بیماری دارد اما رعایت اصول بهداشتی- قرنطینه ای و کنترل تردد دام توسط دامداران در کنار واکسیناسیون، در جلوگیری از بروز و شیوع بیماری بسیار مؤثر است.

وی افزود: بیماری تب برفکی یکی از بیماری های ویروسی و مسری دام است که در صورت شیوع  خسارات اقتصادی فراوانی را به واحدهای پرورش دام وارد می کند.

