مطالبات نمایندگان احزاب سیاسی استان گیلان مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان در نشست با مدیران و نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی استان گیلان که ظهر چهارشنبه برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه همه احزاب و فعالان سیاسی حفظ کرامت و عزت انسان ها و پایداری نظام اسلامی است.

محمدعلی نجفی افزود: تلاش شده که طی سه سال گذشته، هیچ مزاحمتی برای فعالیت های سیاسی در استان ایجاد نشود و همه دیدگاه های سیاسی با امنیت خاطر به تشکیل جلسات بپردازند.

وی تصریح کرد: همه اندیشه ها از فرصت برابر گفتمان و ابراز عقاید برخوردار هستند.

استاندار گیلان در حالی که قائم مقام وزیر کشور نیز در این نشست حضور داشت، با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان، دغدغه جوانان تحصیلکرده گیلانی را اشتغالزایی برشمرد و گفت: با وجود اینکه دولت ظرفیتی برای استخدام ندارد اما جوانان تحصیل کرده گیلانی که فاقد شغل هستند چنین انتظاری از دولت دارند.

وی تصریح کرد: باید اشتغال زنان نیز مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

حضور احزاب در نظام سیاسی کشور باید مهندسی شود

در ادامه این نشست، دبیر حزب اعتدال و توسعه در گیلان با بیان اینکه سال های اخیر توجه ویژه ای به فعالیت احزاب شده است گفت: با وجود تلاش هایی که در این حوزه انجام شده اما هنوز جایگاه احزاب در نظام سیاسی کشور مشخص نیست.

کیوان محمدی با اشاره به تشکیل حدد ۳۰۰ حزب که بسیاری از آن ها فعالیتی ندارند افزود: تعدد احزاب نمی تواند به معنای فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آن ها باشد.

وی که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان را بر عهده دارد تصریح کرد: حضور احزاب در نظام سیاسی کشور باید مهندسی شود.

دبیر حزب اعتدال و توسعه مرکز گیلان گفت: احزاب باید از کارکرد ویژه ای برخوردار باشند و فارغ از نگرانی برای هزینه های مالی، تعریف مشخصی از فعالیت آن ها و مسئولیتی که بر عهده می گیرند، داشته باشند.

وی بر اجرای قانون برای همه به طور یکسان تاکید و اظهار کرد: زمانی زمینه فعالیت های حزبی در جامعه نهادینه می شود که قانون برای همه یکسان اعمال شود.

دولت از نقد سازنده استقبال کند

در ادامه این نشست، دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان گیلان با بیان اینکه فعالیت احزاب می تواند همچون رسانه ها، چشم و گوش مسئولان باشد گفت: برای دخیل کردن جمع بیشتری از مردم در قالب تشکل های سیاسی و احزاب باید هزینه فعالیت های سیاسی را در کشور کاهش دهیم.

جمشید رسائی افزود: باید بستری فراهم شود که نقد سازنده با جوسازی متفاوت دیده شود و جایگاه خود را در کشور پیدا کند.

وی با ارائه راهکارهایی برای بهبود فعالیت احزاب در سطح جامعه اظهار کرد: دولت می تواند با اجرای نظرخواهی از فعالان سیاسی به طور منظم و دوره ای، چنین بستری را فراهم کند.

رسائی که ریاست جهاد دانشگاهی گیلان را بر عهده دارد تصریح کرد: همچنین رسیدگی به تخلفات احزاب را به خود احزاب بسپارند نه مراجع قضایی.

دبیر انجمن اسلامی مهندسان استان گیلان نتیجه این امر را ایجاد جذابیت بیشتر برای سهیم شدن مردم در فعالیت های سیاسی عنوان کرد و گفت: دولت برای بهبود و ارتقای فعالیت احزاب، آموزش را مد نظر قرار دهد.

در ادامه، هر یک از نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی حاضر در این نشست، دغدغه های خود را بیان کردند و خواستار کاهش نگاه های امنیتی به فعالیت های سیاسی و تسهیل گری در تشکیل جلسات تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده شدند.