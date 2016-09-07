مهدی گلجان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خبرگزاری فارس نوشت: در پی اعلام خبر رسمی رتبهبندی روزنامههای کثیرالانتشار کشور بهعنوان فردی از مجموعه رسانهای این مملکت که عمری است در این عرصه قلم فرسوده و به اصطلاح خاک روزنامهنگاری را خوردهام دور از مردانگی و غیرت و آزادگی و شرافت دیدم اگر این چند نکته را همراه با چند نقطه…… نگویم.
۱ ـ در همه جای جهان مرسوم و معمول است که جهت شفافسازی هرچه بیشتر مخاطب در اعلام رتبهبندیها شاخصهای کمی و کیفی رتبهبندی اعلام میگردد، ولی در این رتبهبندی...
۲ ـ مرسوم و صدالبته مقبول و مشروع است که فردی که خود در مسند قضاوت برای رتبهبندی قرار دارد از باب اینکه مبادا خدای ناکرده وسوسههای شیطانی گریبان او را بگیرد آنچه مربوط به خود او یا به نوعی وابسته اوست را از این جرگه خارج میکند که مبادا مثلا خبری ورزشی شود و رتبهاش فلان شود و...
۳ـ اعلام رتبهبندی براساس یک بیانیه رسمی سازمانی و در قالب اطلاعات و آمار دقیق به دست کلیه شرکتکنندگان میرسد و حتی نام داورانی که در این ارزیابی شرکت کردهاند جهت مقبولیت و مشروعیت و قانونی بودن رتبهبندی اعلام میگردد، ولی در این رتبهبندی ظاهرا آنچه صورت نگرفته...
۴ ـ اکنون به طور کامل درک میکنم که چرا مقام عالی کشور مکرر از ضعف وسستی در سیستم فرهنگی گلایه دارد و ما را به مقابله با آن دعوت میکند و بهعنوان پدری دلسوز حتی در پارهای از موارد (به نظر بنده)به عنوان اعتراض در فلان نمایشگاه یا فلان نشست شرکت نمیکند و نسبت به کار فرهنگی صورت گرفته نقد جدی دارد، چرا که میبیند چگونه سلیقههای فردی و گروهی و باندی و جناحی جای اعمال حق و عدالت را گرفتهاند و چه کند ایشان که اوضاع...
۵ ـ جالب است روزنامهای را در این رتبهبندی میبینیم که نسبتا جایگاه خوبی را کسب کرده، ولی هیچکدام از اهل رسانه و مردم از انتشار آن خبر ندارد یا میگویند مگر هنوز چاپ میشود روزنامهای که دستگاه عریض و طویلی را به خود اختصاص داده با مخارج و هزینههای سنگین، ولی خوبیاش غیر از برای همین ارزیابی بسیار جانبدارانه چیز دیگری نیست چه میشود گفت که...
۶ ـ در میان اهل رسانه خصوصا اهل رسانههای مکتوب همزمان با جدول رتبهبندی دولتی روزنامهها که توسط معاونت محترم مطبوعاتی صادر شد جدولی تحت عنوان رتبهبندی روزنامهها از نگاه مردم نیز در فضای مجازی منتشر شد که البته منبع آن به دلایلی فاش نگردید، ولی جالب است وقتی آن رتبهبندی مردمی را نگاه کردم و با این رتبهبندی دولتی مقایسه کردم، گفتم عجب مردم کجا و ...
۷ ـ اعتدال و امید چقدر زیبا چقدر گل درشت و رو در این رتبهبندی دولتی منویات خود را به تصویر کشانده از این بهتر نمیشد در پایان چهار ساله دولت اعتدال اینگونه با ناعدالتی محض بسیاری از روزنامههای مهم این کشور را اصلا ندید روزنامههایی که چون در مسیر ما نیستند از اعتدال الف هم به آنها نمیرسد چه رسد به ع و ت و دال و...
۸ ـ سکوت جامعه رسانهای کشور در مقابل این تصمیمگیریهای بسیار سیاسی و جانبدارانه چه معنایی دارد؟ آیا غیر از این است که با اندک انتقادی خارج از نوبت به قید فوریت نشریه ات را چنان رتبهبندی میکنند که میشوی جزء رتبههای نخست نشریات توقیفی کشور البته در آن صورت میتوان با بالا بودن در رتبهبندی که هنوز هم اعلام نشده با تامل نگریست و گفت.
