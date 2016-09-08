رفع قوانین دست و پاگیر در مجلس پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیده زرآبادی روز پنجشنبه در همایش دهیاران و شهرداران استان قزوین که با حضور وزیر کشور در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: دولت تدبیر و امید در شرایطی سر کار آمد که با بحران درآمد ناشی از فروش نفت و تحریم ها روبرو بود.

وی افزود: دولت با یک چهارم درآمدهای قبلی کشور را اداره می کرد و در یک نگاه منطقی باید اذعان کرد که با همه کمبودهای اعتباری توانسته با مهار تورم و کاهش آن به زیر ۱۰ درصد خدمت ارزنده ای انجام دهد.

زرآبادی بیان کرد: برجام در بخش های بین المللی دستاوردهای خوبی داشته اما شاید مردم هم انتظار دارند آثار آن را در زندگی خود ببینند که این کار زمان نیاز دارد که باید با تلاش بیشتر برای تحقق آن اقدام کرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قزوین از قدیمی ترین مناطق کشور است که انتظار داریم اعتبارات ارزش افزوده بیشتری به آن تعلق گیرد.

وی بیان کرد: نظارت بر شهرداری ها باید بیشتر شده و سرعت و کیفیت کارها افزایش یابد تا مردم از خدمات نظام برخوردار شوند.

زرآبادی گفت: مجلس و دولت باید با تعامل بیشتر برای رفع قوانین دست و پا گیر اقدام کنند تا کارها با سهولت بیشتری عملیاتی شود.

در ادامه بتول قدیانی کارآفرین نمونه روستایی با ارائه گزارشی از فعالیت خود برای راه اندازی واحد تولیدی در روستای کلنجین آوج گفت: با ۲۰ میلیون تومان و راه اندازی یک واحد تولیدی برای ۴۵ نفر شغل پایدار ایجاد شده است.

وی افزود: با تولید سالانه ۳۰ هزار دست لباس اداری، کار و مانتو مدارس زمینه کاهش مهاجرت روستایی فراهم شده است و یک واحد بزرگ در شهرک صنعتی آوج با ۲۰۰ میلیون تومان راه اندازی خواهد شد که با افتتاح آن برای ۱۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.