سیستم یکپارچه و جامع شهرسازی در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، فریدون همتی استاندار، سیده حمیده زرآبادی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهره برداری از سیستم یکپارچه و جامع شهرسازی استان قزوین رونمایی شد.

با راه اندازی این سیستم از این پس صدور پروانه ساخت، دریافت و صدور استعلام بدون مراجعه مردم به شهرداری ها و دستگاههای خدمات رسان توسط سیستم انجام می شود.

همچنین این سیستم به صورت پایلوت کشوری اجرا شده و در حال حاضر ۱۳ شهر استان به آن متصل شده اند و تا پایان سال بقیه شهرها نیز وارد سیستم خواهند شد.

کاهش هزینه های جاری، کاهش رفت و آمد شهروندان، تسریع در رسیدگی به امور، افزایش بهره وری از دیگر مزایای راه اندازی سیستم یکپارچه و جامع شهرسازی استان قزوین است.