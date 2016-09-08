روحانیت اثرگذارترین ابزار برای تبلیغ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی عصر پنجشنبه در همایش روحانیون که با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور و فریدون همتی استاندار در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهارداشت: روحانیت از گروههای تاثیرگذار منادی توحید است و با اعتمادی که مردم دارند می توانند در بصیرت افزایی تقش آفرینی کنند.

وی گفت: روحانیون و طلاب در همه دوره‌ها با سختی فراوان همواره مبلغ دین بوده و برای انجام این رسالت دینی و الهی بدون هیچ چشم داشتی تلاش کرده اند و تاثیرگذار بوده اند.

روحانیت حامی واقعی ولایت است

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: هیچ رسانه‌ای به اندازه فعالیت روحانیون اثرگذار نیست و باید از این ظرفیت برای تبلیغ دین و کاهش آسیب های اجتماعی بخوبی استفاده کرد.

عابدینی گفت: روحانیون و طلاب، منادیان وحدتِ بر اساس توحید هستند و همواره مردم را به وحدتی دعوت می‌کنند که در مسیر رسالت‌های دینی و الهی قرار بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اضافه کرد: طلبه‌ها باید فرا جناحی و بر مبنای دین و تکلیف شرعی موضع گیری کنند تا همچنان مورد اعتماد مردم باشند.

وی ولایت‌مداری را از رسالت‌های طلاب و روحانیون دانست و گفت: ولایت از ارکان دینی است و همه باید در صیانت و پشتیبانی از آن جدی باشند و احساس مسئولیت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین یادآورشد: روحانیون و طلاب منادیان عدالت و قسط هستند و به دلیل رسالت خود نقد را نیز در دستور کار خود قرار دارند و در واقع به عنوان ناصحانی دلسوز و نقادانی منصف با بیان مشکلات و نواقص برای رفع آن اقدام می کنند.



وی افزود: استان قزوین دارای مردمانی مومن و غیرتمند است و ظرفیت‌ لازم را برای رشد و توسعه در بخشهای کشاورزی، صنعت و دانشگاهی دارد و با مدیریت منطقی میتوان به توسعه استان شتاب بخشید.



