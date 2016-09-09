پزشکانی که برای خدمت به زائران کربلا پرواز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، برای نخستین بار است که تیم تخصصی پزشکان هلال احمر در روز عرفه هم عازم عتبات می شود.

تیم تخصصی که بیشتر آنها از پیشکسوتان و حرفه ای های تیم درمانی هلال احمر هستند. وارد نجف که می شویم، ۴ تن از پزشکان برای استقرار در مسجد کوفه عازم می شوند و بقیه تیم می رود تا پس از زیارتی کوتاه در حرم حضرت امیر المومنین(ع)، عازم کربلا شود. درمانگاه ولایت هلال احمر در نجف شلوغ است و زائران با اطمینانی که در این سالها به خدمات هلال احمر در عتبات پیدا کرده اند، به درمانگاه مراجعه می کنند.

کربلا شلوغ است و تدبیر برای جای اسکان، زمانبر است؛ ضمن آنکه رفتن به کربلا آنهم شب هنگام، سخت است؛ لذا گروه فردا صبح اعزام می شود و این در شلوغی های کار پزشکان، یعنی فرصتی دیگر برای چشیدن طعم زیارت.

مسیر رسیدن به کربلا شلوغ است و بیش از مدت مقرر زمان می برد تا به شهر برسیم. مقصد درمانگاه شبانه روزی شفا در ضیوف الرحمن است که اکنون نسبت به قبل پیشرفت های زیادی در ارائه خدمات به زائران داشته است. نرسیده؛ خانم دکتر محمد دوست باید بیماری را ویزیت کند و چمدان برنداشته، به درمانگاه می رود. داستان آشنایی و همکاری اش با تیم پزشکی هلال احمر به سال ٨٩ بر می گردد که کاملا اتفاقی یکی از همکاران مرکز پزشکی او را دعوت می کند تا با کادر درمانی هلال برای ارائه خدمت به زائران عتبات همراه شود و از آن پس کربلایی می شود.

دکتر محمد دوست می گوید: برای کربلا، پرواز می کند. با اینکه هرسال با خانواده به کربلا می آید، اما هر بار که هلال احمر از او برای همراهی در کادر پزشکی دعوت می کند، نه نگفته و به عشق خدمت با تیم همراه می شود؛ چرا که معتقد است لذت و نشاطی که با خدمت به زائران نصیبش می شود، بسیار بیشتر از زیارت صرف است.

دکتر حمیدرضا لرنژاد متخصص اطفال است و همکار دیرینه هلال احمر، معتقد است به اینکه خدمت در هلال احمر و برای زائران اباعبدالله(ع)، خالصانه و دلی است، اینجا در هر رتبه و مرتبه ای که باشی ، حتما دعوت شده کسی هستی تا هر آنچه از عشق داری به پای زائران امامت بریزی.

دکتر محمدرضا نظافتی متخصص بیهوشی و از همکاران پیشکسوت هلال احمر است و در حال رسیدگی و بازدید از بخش احیای درمانگاه. او این نوع از خدمت را به دور از حساب و کتابهای معمول می داند؛ " همت و تلاش هلال احمر، ستودنی و قابل تحسین است؛ چراکه از نیروهای کاملا کیفی بهره برده و تلاش دارد تا کمک رسانی مناسبی به زائران داشته باشد. معمولا در ایام شلوغ چون اربعین، نوع خدمات هلال احمر در سطح اورژانس و درمانهای سرپایی است و اکنون با تیم های تخصصی که برای ارائه خدمت به زائران مهیا می شود، تجربیات بسیار خوبی در شکل ارائه خدمات کسب کرده ایم."

در تیم پزشکی عرفه، متخصصان اورژانس و در اصل پرستارانی نیز حاضر هستند. محمد ساعدی یکی از آنهاست که هلال احمر را واسطه سعادتی می داند که برای خدمت به زائران اباعبدالله(ع) پیدا کرده است. او سطح خدمات ارائه شده از سوی هلال احمر به زائران در ایام خاص را بسیار بیشتر از آنچه در بهترین بیمارستانهای عراق ارائه می شود، می داند و معتقد است که باید به بهره مندی از کادر درمانی عرب زبان توجه بیشتری داشت.

ناصر حردانی از دیگر پرستاران که خود اهل سوسنگرد و مسلط به زبان عربی است نیز، بر بهره مندی از نیروهای عرب زبان تاکید می کند و می گوید:" ما عاشقانه به زائران اربابمان خدمت می کنیم."

شهرام طاهرزاده، محمد باوی، سید علی هاشمی و حسن گورانی از دیگر پرستاران تیم هستند که با دکتر سیده جیهان حسینی، دکتر طیبه رخشانی و دکتر ابوالفضل خوشاب جهرمی در شیفت بعدی وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارند.

در ساعت های خاصی، یکباره تعداد زائران افزایش می یابد و این حاکی از اضافه شدن به حجم زائران است، تا جایی که دکتر سید حمید کمالی نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از افزایش آمار مراجعات به درمانگاه های هلال احمر ایران در عتبات خبر می دهد و می گوید: در ١٧ روز گذشته، مجموع مراجعات به درمانگاه هلال احمر ایران، ٨ هزار و ٣٠٢ نفر بوده که این میزان بیشتر از مجموع مراجعات در ماه گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع اعزامی ها از ابتدا تا ١٧ شهریور، ٤٤ نفر بوده است، می افزاید: در مجموع ماه گذشته، ٧ هزار و ٢٣١ زائر به درمانگاههای هلال احمر ایران مراجعه کرده اند که ١٨ تن از آنها به بیمارستانهای عراق اعزام و پنج تن بستری شده اند.