شکست سعودی ها در اجرای رکن پنجم اسلام/ پیشنهاد برای اداره حج

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: رهبر معظم انقلاب اسلامی دوشنبه گذشته در آستانه ایام حج پیام مهمی را خطاب به مسلمانان جهان صادر کردند. در بخشی از پیام مقام معظم رهبری آمده است: اکنون قریب یک سال از حوادث مُدهش منا می گذرد که در آن، چند هزار نفر در روز عید و در لباس احرام، در زیر آفتاب و با لب تشنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکی پیش از آن در مسجدالحرام نیز جمعی در حال عبادت و در طواف و نماز به خاک و خون کشیده شدند. حکّام سعودی در هر دو حادثه مقصّرند؛ این چیزی است که همه‌ حاضران و ناظران و تحلیلگران فنّی بر آن اتفاق نظر دارند؛ و گمان عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب‌ نظران مطرح شد.

ایشان همچنین تصریح کردند: تعلّل و کوتاهی در نجات مجروحان نیمه‌جانی که جان شیفته و دل مشتاق آنان در عید قربان با زبان ذاکر و ترنّم آیات الهی همراه بود، نیز قطعی و مسلّم است. مردان قسیّ‌القلب و جنایت‌کار سعودی آنان را با جان‌باختگان، در کانتینرهای دربسته محبوس ساختند و به جای درمان و کمک یا حتّی رساندن آب به لبان تشنه‌ آنان، آنها را به شهادت رساندند. چند هزار خانواده از کشورهای گوناگون عزیزان خود را از دست دادند و ملّتهای آنان داغدار شدند. از جمهوری اسلامی نزدیک به پانصد نفر در میان شهدا بودند. دل خانواده‌ها همچنان مجروح و داغدار است و ملّت همچنان غمگین و خشمگین است.

در همین رابطه گفتگویی را با «شیخ یوسف الغوش» دبیرکل هیئت علماء لبنان انجام دادیم که مشروح آن از نظر می گذرد:

*اهمیت پیام رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حج چیست؟

نمونه چنین پیام هایی را در سالروز ارتحال امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی شنیده ایم، ایشان دوستدار اعراب و مسلمین است و توصیه هایی را به جهان عرب و اسلام اعلام کرده است که بیانگر جایگاه والای ایشان است.

اهمیت پیام رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حج سال جاری مبتنی بر این است که عدم اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع در سال جاری از لحاظ شرعی به خاطر حفظ جان و مال و وحدت دینی جایز است.

*چرا به رغم ظلمی که آل سعود در قضیه منا و کشته شدن تعدادی از زائران در مسجد الحرام مرتکب شد و عذرخواهی هم نکرد برخی مقامات کشورهای خارجی به سادگی از کنار آن گذشتند؟

عربستان سعودی تنها مسئله حج را سیاسی نکرده است بلکه با توجه به اینکه تفکر وهابیت مخالف شریعت اسلام است، سعودی ها تمامی ارکان اسلام را سیاسی کرده اند و این همان موضوعی است که در کنفرانس گروزنی پایتخت چچن به آن اشاره شد، کنفرانسی که صراحتا عربستان سعودی را از دایره اهل سنت خارج کرد و جمهوری عربی مصر به لحاظ سیاسی و دینی در این کنفرانس مشارکت داشت.

عربستان سعودی از نظر شرعی حق ندارد مسئله حج و دیگر مسائل مربوط به اسلام را سیاسی کند زیرا این امر به ضرر امت اسلامی است و تنها جایگاه رژیم غاصب اسرائیل را تقویت و به صهیونیست ها در اجرای توطئه هایشان در منطقه کمک خواهد کرد. همچنین پروژه خاورمیانه جدید را احیا خواهد کرد، طرحی که مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ آن را با شکست مواجه کرد.

*عربستان مدیریت حج که امری متعلق به همه امت اسلامی است را موضوعی سیاسی کرده است. برای برون رفت از این وضعیت چه چاره‌ای باید اندیشید؟

مدیریت حج در ایام حج باید به سازمان همکاری اسلامی یا مسئولان برگزاری کنفرانس گروزنی سپرده شود تا از طریق راه های صحیح اداره شود زیرا عربستان سعودی در مدیریت و اجرای مراسم حج یعنی رکن پنجم از ارکان اسلام شکست خورده است و ما هر سال شاهد فجایع انسانی در جریان انجام مناسک حج هستیم حوادثی که گاهی تعمدی و گاهی به دلیل اشتباهات ناشی از بی مسئولیتی و اهمال مسئولان برگزاری حج در عربستان سعودی است.

*آیا بهتر نیست مدیریت حج ذیل سازمانی متشکل از کشورهای اسلامی از جمله سازمان همکاری اسلامی قرار گیرد؟

سکوت در برابر کشتار حجاج بیگناه و مومن در جریان مراسم حج سال گذشته تعجب آور بود و این منجر به تداوم سیاست های کینه توزانه رژیم آل سعود و تفکر وهابیت شد و کینه و نفرت و استبداد این رژیم را افزایش داد. حتی اگر حجاج شیعه بودند هیچکس حق ندارد آنها را از انجام مناسک حج منع کند زیرا این افراد به شکل قانونی و برای انجام فریضه حج وارد عربستان شدند پس کسی حق ندارد به آنها توهین و یا محدودشان کند زیرا این افراد با اسرائیل جنگیدند و بر این رژیم پیروز شدند و با مال و جان خود از فلسطین و سوریه و امت اسلامی دفاع می کنند.