به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۳ جلدی پژوهشی «ادبیات مکتب خانه‌ای» شامل تحقیق و پژوهش مشترک حسن سیدفرزام حسینی ذوالفقاری و محبوبه حیدری، به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ دوم رسیده است.

حسن ذوالفقاری یکی از محققان ادبیات و فرهنگ عامه ایران است که پیش از این آثاری از این دست را توسط نشر چشمه و دیگر ناشران راهی بازار نشر کرده است. متون ادبیات مکتب خانه‌ای ایران، ۷۰ متن درسی و داستان را به صورت چاپ سنگی دوران قاجار در بر می‌گیرد که به صورت محدود تجدید چاپ شده‌اند. ذوالفقاری در اثر جدید خود که تجدید چاپ شده، سراغ این گونه ادبی از ادبیات ایران رفته است.

این محقق معتقد است، تا به حال کسی از پژوهشگران حوزه ادبیات درباره این حوزه از ادبیات فارسی، فعالیتی انجام نداده بوده اما در حوزه آموزش و پرورش، آثاری در این باره چاپ شده بوده است و می گوید: چند جلد کتاب درباره‌ تاریخچه‌ آموزش‌وپرورش در ایران و مدارسی مثل مدرسه‌ دارالفنون و... نوشته شده بود که من در پایان کتاب خودم در فهرست منابع اسامی این تحقیقات را ذکر کرده‌ام.

نسخه‌هایی از آثار ادبیات مکتب خانه‌ای به صورت چاپ سنگی در کتابخانه‌های مجلس و ملی موجود است. مقدمه ۱۰۰ صفحه‌ای مجموعه پیش‌رو، به طور مختصر درباره شیوه‌های آموزش مکتب خانه‌ای و نظام مکتب خانه پرداخته ولی هدف اصلی مولفان و گردآورندگان این ۳ جلد، این بوده که مطالب نسخه‌های اصلی متون مکتب خانه ای را در اختیار علاقه مندان قرار دهند. این مجموعه علاوه‌بر این که، بخشی از تاریخ ادبیات ایران را مشخص می‌کند، طرز تفکر فرهنگی مردم دوره قاجار و ادبیات آن عصر را نیز تبیین می‌کند.

چاپ دوم این مجموعه ۳ جلدی با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار ریال منتشر شده است.