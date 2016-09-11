انتقاد آیت الله خامنه ای به جا و متناسب با فاجعه منا بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اجتهاد، شیخ «ماهر حمود» عالم برجسته اهل سنت لبنان با اعلام حمایت از پیام حج حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در واکنشی شدید به مفتی سعودی تاکید کرد که آل سعود با قرار دادن موانع به حجاج ایرانی اجازه نداد امسال برای ادای فریضه واجب حج به سرزمین وحی سفر کنند.

شیخ ماهر حمود با صدور بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که پاسخ مفتی سعودی به اظهارات و انتقادهای برحق و به جای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شتابزده، غیرمنطقی، غیرمسئولانه، آزار دهنده و ریختن بنزین بر روی آتش بود.

در بیانیه شیخ ماهر حمود آمده است: حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای ‌رهبر معظم انقلاب امسال هم مانند سال‌های گذشته پیامی به حجاج داند که دربردارنده انتقاد به نحوه برخورد مسئولان سعودی با حادثه سال گذشته در منا و قربانی شدن حجاج بود و شهادت می‌دهیم که انتقادهای ایشان کاملا بجا و بیان ایشان با حجم فاجعه منا متناسب بود.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت می‌پرسد: کمیته حقیقت یاب چه شد؟ چه نتیجه‌ای ‌از تحقیقات به دست آمده؟ علت فشار و هل دادن حجاج چه بود؟ چرا دروازه بزرگ بسته شد تا این فشار به وجود آید، همان دروازه‌ای ‌که در آخر به صورت جزیی باز شد؟ آیا به خاطر عبور یکی از شاهزادگان بود؟ یا علت چیز دیگری بود؟ چرا جهان اسلام سکوت کرد؟

وی می‌افزاید: آیا قربانیان تقریبا از همه کشورهای اسلامی نبودند؟ اگر ایرانی‌ها به خاطر وحدت صفوف مسلمانان باید سکوت کنند دیگران چه دلیلی برای سکوت خود دارند؟ چرا دولت‌های جهان اسلام هیچ سوالی درباره شهروندان خود که در این حادثه قربانی شدند نکردند؟ چرا پیکر جان باختگان بدون اینکه صاحبان آن شناخته شوند، دفن شدند؟ چرا پیکرها مانند کالاها در کانتینرها جمع آوری شدند، همه اینها سوالاتی منطقی هستند که سعودی‌ها باید پاسخ دهند.

این عالم برجسته اهل سنت خاطرنشان کرد: بعداز فاجعه منا، مذاکرات ایرانی – سعودی درباره حج شروع شد ولی حکومت سعودی با طرح شروط غیر منطقی مانع از حج ایرانی‌ها شد، گویی که آنها بودند کشتار بزرگ منا را به وجود آورند و قربانی این کشتار نبودند، در رسانه‌های طوری وانمود شد گویی ایرانی‌ها از حج خودداری کرده اند و حاضر به امضای شروط سعودی نشده اند، همه اینها طوری طراحی و کارگردانی شد که در عین مضحک بودن گریه آور است.

وی با بیان اینکه «ایرانی‌ها مجازات شدند صرفا به این دلیل که از سرنوشت تحقیقات و علت فاجعه و نحوه پیشگیری از تکرار آن در آینده سوال کرده اند»، تصریح کرد: پیام آیت ‌لله خامنه‌ای، کلامی اسلامی، دلسوزانه و ناصحانه است که از جایگاه یک انسان دردمند از فاجعه پیش آمده بیان شد تا بار دیگر تکرار نشود اما متاسفانه مفتی سعودی جوابی غیر منطقی وغیر عملی به این پیام داد و خلاصه حرفش این بود که ایرانی‌ها مسلمان نیستند.

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت می‌افزاید: واکنش غیرمسئولانه مفتی سعودی، ریختن بنزین بر روی آتش است و سزاوار نبود از یک عالم دینی صادر شود چه رسد به مفتی یک کشور بزرگ اسلامی که حرمین شریفین را در خود جا داده است، این سخن مفتی سعودی حرف قبلی وی را که گفته بود ایرانی‌ها می‌توانند همه ساله و بدون وقفه در مناسک حج حاضر شوند نقض می‌کند، آیا این مفتی به تازگی کشف کرده که ایرانی‌ها غیر مسلمان هستند؟ و آیا برای همیشه جلوی حج آنها گرفته خواهد شد؟

شیخ ماهر حمود با توجه به تناقض آشکار بین گفتمان عقلانی اسلامی مبتنی بر حق و تکلیف شرعی واضح و پاسخ غیر مسئولانه مفتی سعودی چند نکته را یادآور شده است:

۱- سزاوار است موسم حج برای همه مسلمانان باشد و هیچ استثنایی در آن صورت نگیرد و آیه کریمه «الَّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ» (سوره حج آیه ۲۵) بر این معنا تاکید دارد.

این مساله اقتضا دارد که حکومت سعودی اداره کننده مناسک حج باشد، نه صادر کننده دستورات درباره اینکه چه خوب است و چه بد، هرکه را بخواهد منع کند و به هرکس بخواهد اجازه دهد بدون اینکه معیارهای دینی و مصلحت‌ها درنظر گرفته شود.

۲- «سیاسی کردن مناسک حج توسط ایرانی‌ها» عبارتی است که معانی زیادی از آن برداشت می‌شود، به عنوان مثال چطور سخنران حرم و رسانه‌های سعودی در موسم حج این حق را دارند که تجاوز سعودی علیه یمن و یا حمایت از گروه‌های تروریستی را جهاد بنامند اما ایرانی‌ها اجازه ندارند شعارهای مرگ بر اسرائیل در حج سر دهند؟

۳- فحاشی‌های مفتی سعودی علیه ایرانی‌ها تغییری در واقعیت‌های ملموس ایجاد نمی‌کند، ایران از مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن، در لبنان و فلسطین و هرجای دیگری حمایت کرده است و در این زمینه توجهی به وابستگی‌های دینی و قومی ندارد.

۴- این سخن که ایران به خاطر اهداف توسعه طلبانه خود از مقاومت حمایت می‌کند درست نیست چرا که ایران به خاطر این موضع گیری تاوان سنگینی پرداخت کرده اند.

۵- ترساندن اهل سنت از نقشه ایران برای شیعه کردن سنی‌های جهان افترایی است که هیچ عاقلی آن را نمی‌پذیرد و نشان از ضعف مدعیان است.

از طرف علمای دین اهل سنت در اقصی نقاط جهان اسلام که از خط مقاومت و خط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند، اعلام می‌کنیم که تمسک و پایبندی آنها به مذهب اهل سنت بیش از تمسک و باور دیگران است.

آنها می‌پرسند، چه کسی نماینده واقعی اهل سنت در عرصه سیاسی است؟ آیا عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، محاصره نوارغزه، ویران کردن سوریه و حمایت از خوارج زمان، صرف پول‌های نفت که متعلق به امت است در فساد و خوشگذرانی و جنگ و تسلیم شدن در برابر سیاست‌های امریکای جنایتکار در منطقه و… جزو اقتضائات و ضروریات اهل سنت و جماعت است؟ و یا اینکه آنها به دروغ سخنگوی اهل سنت شده اند و اسلام و حقایق دینی را تحریف می‌کنند؟

۶- شیخ ماهر حمود تاکید کرد: ما در مقابل کسانی که این بازی کثیف را در پیش گرفته اند، تاکید می‌کنیم که اهل سنت دریای پهناور اسلام است که همه رودخانه‌ها و نهرها به آن منتهی می‌شوند و حجم و بزرگی اهل سنت در جهان معاصر و در طول تاریخ و نیز میراث گسترده فقهی، علمی و سیاسی آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهد ادعای نمایندگی از طرف اهل سنت را داشته باشد و از خطر موهوم و ادعای دروغین شیعه کردن اهل سنت سخن بگویند.

نمایندگان واقعی اهل سنت باید جایگاه خود را در رهبری امت پیدا کنند تا بقیه به دنبال آنها حرکت کنند، نه اینکه به دنبال یافتن اشتباهات دیگران و نادیده گرفتن خوبی‌های برجسته آنها باشند.

۷- برتری بین مسلمانان در عمل به متون دینی نهفته است «وقل اعملوا…» و مصداق این آیه شریفه، قضیه فلسطین است.

در فقه شیعه، جعفری و امامی چیزی بیشتر از فقه اهل سنت وجود ندارد که باعث شود آنها به فلسطین و یا برای مبارزه با استکبار جهانی قداست بیشتری قائل شوند.

ایرانی‌ها برای اولویت قائل شدن به فلسطین به همان متون اسلامی جامع استناد می‌کنند با این تفاوت که آنها این متون دینی را پیاده کرده و به خاطر آن جان و مال خود را فدا می‌کنند در حالی که دیگران آن را معطل گذاشته و صرفا شیون و زاری می‌کنند.

۸- این عالم برجسته اهل سنت خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تکالیف و امور واجب این مرحله آن است که از فتنه مذهبی پرهیز کرده و گروه‌های مسلمانان را با وجود اختلاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی به یکدیگر نزدیک کنیم.

چیزی نمانده که فتنه‌ها رشته‌های چند دهه اخیر را پنبه کرده و ما را مضحکه امت‌های دیگر سازد.

برای همین از همه کسانی که به اسلام و مسلمانان اهتمام دارند می‌خواهم تا در خاموش کردن فتنه‌ها سهم خود را ایفا و بر نزدیکی دلها و توحید صف مسلمانان تمرکز کنند و هیچ کس نیز از این دعوت ما مستثنی نیست.