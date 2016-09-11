تشکیل کارگروه حفاظت سواحل و رودخانه ها به صورت مستقل در آبادان

سید احمد موسوی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد این کارگروه، از تشدید کنترل منابع آلاینده ورودی به آب رودخانه ها به عنوان مهمترین هدف و کارکرد این کارگروه برشمرد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برنامه های کلان صورت گرفته در حوزه محیط زیست در طول سه سال دولت یازدهم در شهرستان آبادان اظهار کرد: از تیرماه امسال به طور ماهانه ۶.۹ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاههای عرضه سوخت شهرستان عرضه می شود که انجام این کار توقف عرضه بنزین معمولی و در پی آن کاهش بسیاری از آلودگی های ناشی از این فرآورده نفتی را به دنبال داشته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان افزود: به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه ها و رفع آلودگی در سطح شهر و روستا، کار ساخت تصفیه خانه فاضلاب آبادان از اردیبهشت ماه سال ۹۴ آغاز شد که مدت اجرای آن سه ساله است.

موسوی آزاد تصریح کرد: همچنین کار مطالعاتی و کاشت درخت حرا در اراضی مصبی رودخانه بهمنشیر به تعداد ۲ هزار اصله در سال ۹۳ و با هدف احیای اراضی شور و منابع آبزی انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام کار نمونه برداری و پایش تمامی منابع آلاینده آب و هوا در شهرستان به صورت ماهانه و پیگیری مستمر کاهش و کنترل آنها، گفت: با هدف جلوگیری از اشاعه آلودگی ناشی از فاضلاب بیمارستانی، سه بیمارستان آبادان به تصفیه خانه فاضلاب مجهز شد و این در حالیست که تا پیش از سال ۹۳ این بیمارستانها یا اصلا تصفیه خانه نداشتند و یا خراب و معطل مانده بودند.

موسوی آزاد اضافه کرد: کار پایش و آنالیز آبهای ساحلی و دریایی خوریات گویان، گوارین و رودخانه های بهمنشیر و اروند و سواحل نیز در دولت یازدهم آغاز شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان با اشاره به جمعیت ۳۱۲ هزار نفری فعلی آبادان، از توسعه سرانه فضای سبز شهری از هفت مترمربع به ۱۶ مترمربع به ازای هر نفر خبر داد و گفت: اجرای پروژه مداربسته پالایشگاه در سال ۹۴ نیز کاهش ۹۰ درصدی برداشت آب و پساب خروجی پالایشگاه از ۱۴ هزار مترمکعب به ۲ هزار مترمکعب در ساعت شد.