قول فرماندار کرمان در حمایت از دانش آموزان بی بضاعت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی صبح یکشنبه در شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش در دو بخش نرم افزار و سخت افزار و آماده سازی مدارس اقدامات خوبی انجام داده است.

توحیدی از ساماندهی دانش آموزان در شهرستان کرمان خبر داد و افزود: یک سوم دانش آموزان در مرکز استان حضور دارند.

فرماندار کرمان ادامه داد: مدارس حاشیه بزرگراه‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده ایم و خط کشی عابر پیاده با همکاری شهرداری کرمان در حال انجام است.

وی گفت: ناحیه دو آموزش و پرورش کرمان رتبه نخست را در سطح ۳۵ ناحیه آموزشی استان کرمان به دست آورده است.

وی همچنین ابراز داشت: یکی از وظایف شوراها انسداد بی سوادی است و این شورا باید تمهیدات لازم را برای انسداد بیسوادی در دستور کار قرار دهد.

توحیدی ادامه داد: همه دستگاه های مربوطه را موظف کرده ایم که جامعه هدف را پیدا و لیست آن ها را با ارائه کد ملی و دلیل ترک تحصیل یا بی سوادی اعلام کنند.

فرماندار کرمان گفت: قول می دهم که در فرصت باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی دانش آموزانی که به دلیل بحث مالی ترک تحصیل کرده اند را تامین و مشکل آنها را برطرف کنیم.